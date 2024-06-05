社會救助法修法幅度小 民團批新住民遭排除、受暴婦困境未解

社會救助法十年未修，衛福部提出的草案遭民團批評，保留戒嚴時期留下的虛擬收入制度，已讓全台220萬貧窮人口無法取得救助資格，草案對於受暴婦女、新住民等弱勢群眾，也無法提供完善保障，形成貧窮社安網漏洞。南洋台灣姐妹會秘書長陳雪慧表示，衛福部半本的草案根本是歧視多元族群，對於新住民家庭隻字未提，讓新住民只能「躲在角落」無法取得協助。

陳雪慧表示，新住民來台後成為台灣人的配偶、母親，且6成5以上新住民在台居住超過10年、2成5居住超過20年，卻被社會救助法視為外人，在新住民生活陷入困境時完全被排除，衛福部雖稱新住民經濟困境可由新住民發展基金解決，但這都是片面、零星的補助，不像社救法提供穩定且全面的支持。

「若不論中國大陸籍配偶，先處理東南亞配偶，未歸化者約5萬5千人，一比率推算，僅會增加1300名低收、中低收對象。」陳雪慧表示，衛福部委託台大社工系名譽教授鄭麗珍所做的研究報告亦指出，若把中國大陸配偶計算在內，預期增加的低收、中低收入戶也僅有4250戶，衛福部卻未展現誠意，社救法草案對新住民隻字不提，並未以需求主導設計相關機制，新住民只能繼續躲在角落。

另，衛福部草案規定，受暴婦女需提起離婚訴訟，才能免予配偶收入列計。社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐表示，此制度設計看似立意良善，卻是把社政職責轉嫁到司法、民眾身上，讓貧窮民眾被迫陷入漫長訴訟的泥淖。

勵馨基金會新北分事務所主任洪雅莉表示，依照實務經驗，受暴婦女未必會離婚，且多數情況是一旦啟動離婚訴訟或相關討論，反而更容易激怒加害人；另，社救法草案規定，必須回到戶籍地才能申請低收、中低收入資格，受暴婦女被迫回到受暴地點才能申請補助，無法藉由社救法脫離貧困又受暴的狀況。