衛福部次長林靜儀臉書開酸 立委砲轟要求邱泰源約束她

國內輸液大廠「永豐化學工業股份有限公司」，市占率超過7成，但遭衛福部食藥署查廠發現，嚴重違反PIC/S GMP規範，包括實驗數據造假、主成分含量不足等重大違規，加上許可證到期，在獲得展延前不得製造。衛福部長邱泰源於520上任至今，面臨生理食鹽水缺藥、醫院關床，再生醫療法三讀通過等，今天首次以部長身份到立法院備詢。

立委陳昭姿質詢表示，永豐公司被衛福部要求暫停出貨，造成生理食鹽水短缺，影響病人的權益及生命，目前是點滴比汽水便宜、通血管比通水管便宜、心臟按摩比腳底按麼便宜，但有第一線的醫療人員到次長林靜儀的臉書留言指出缺藥的問題，且遇到相當大的困難，但林靜儀卻是用非常嘲諷的口吻說，「某些人站著說話不腰疼，找到更便宜的，我親自到府簽約」。

陳昭姿指出，林靜儀已經是次長，是政務官，缺藥是國家的問題，部長邱泰源可以「約束她好好講話嗎？」並請約束她的情緒性發言。

國民黨立委蘇清泉質詢也提到，林靜儀擔任區域立委時，在臉書亂寫、亂罵，他可以接受，但現在林靜儀已經是衛福部次長了，「這樣的行為還適合嗎？」

蘇清泉說，邱泰源上任後，曾舉行媒體見面茶會，但據媒體報導，茶會上關於健保點值、癌症基金、生理食鹽水缺藥、中捷砍人事件的社安網等議題，回答十分空泛、問東答西，且一直把麥克風遞給林靜儀，相對次長林靜儀回答十分果斷。

「我覺得，部長（邱泰源）還沒有準備好，面對很多問題都不了解，所以應該要加強，不能如此空泛。」蘇清泉說，「部長這樣讓人家的感覺很不好」，且社福團體的評價不高，甚至公開反對，他真的為邱泰源捏一把冷汗，這些都應該好好補強。邱泰源則回應「謝謝指教、謝謝指教」。

立委邱鎮軍表示，面對缺貨解決辦法，竟是林靜儀在臉書發布，生理食鹽水將採專案進口，他質疑，這麼重大的政策，「請問為何要在次長臉書看到，不是衛福部公布？」衛福部是主管機關，應該是好好的宣布，為何會在臉書？