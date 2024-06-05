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工作使人肥胖？ 高達6成男性工作者「肥胖、過重」

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署今年與勞動部職業安全衛生署合作，以「健康勞動力-職場新未來」為主題，共同辦理「績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」。圖／國健署提供
國健署今年與勞動部職業安全衛生署合作，以「健康勞動力-職場新未來」為主題，共同辦理「績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」。圖／國健署提供

你是健康的工作者嗎？根據衛福部國健署調查，高達6成的男性工作者處於「肥胖、過重」。國健署社區健康組長李嘉慧表示，台灣勞動力面臨少子化與高齡化的雙重壓力，推估2070年45歲至64歲的勞動者將占勞動人口近5成，健康的職場環境相當重要，雇主應負起責任照顧員工的健康。

國健署長吳昭軍表示，多數上班族一天有3分之1的時間是在職場活動，如何透過職場來推動與強化員工的健康，協助遠離職場危害因子，其中「戒菸」是最有效的方式，接著則是運動，希望藉由健康勞動力為基礎，進而營造健康友善職場，以達成企業永續。

不過，台灣勞動力負擔恐怕愈來愈重，且有普遍肥胖的現象。李嘉惠表示，根據台灣人口分布推估，2070年45歲至64歲的勞動人口將占49%，而國健署112年「工作人口健康促進現況調查」發現，針對全台工作者調查，男性過重與肥胖程度竟高達61.6%，而全體過重與肥胖程度也達47.4%。

李嘉慧說，成年人普遍蔬果量攝取不足，同時，達到每周150分鐘中強度運動的民眾也明顯不足。但其中較為正向的是，企業調查發現，企業中體健器材普及率達56.6%，血壓計、體重計、健康中心的設置愈來愈廣；且近幾年蔬果攝取量、每周身體活動150分鐘的比例開始有上升，不過，仍有3成的成人每天蔬菜吃不到3份，5成未吃到2份水果。

勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍表示，台灣面臨高齡化、少子化以及缺工問題，種種衝擊下，產業要如何有產能與健康勞動力息息相關，且面對產業升級、企業永續發展，員工的健康將成為核心的議題。

吳昭軍表示，今年國健署持續與勞動部職業安全衛生署合作，以「健康勞動力-職場新未來」為主題，共同辦理「績優健康職場與優良推動人員評選及表揚活動」，並一同頒發「健康職場永續卓越獎」表彰績優企業的努力，期盼能帶領職場與國際接軌，邁入職場健康安全的新境界，讓健康勞動力帶領企業邁向永續新未來。

你是健康的工作者嗎？根據衛福部國健署調查，高達6成的男性工作者處於「肥胖、過重」。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
你是健康的工作者嗎？根據衛福部國健署調查，高達6成的男性工作者處於「肥胖、過重」。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

國健署 職場 肥胖

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