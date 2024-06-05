身分證有5打對折、壽星玩免費 全台樂園端午優惠一次看

端午連假將至，不少主題遊樂園推出優惠方案，像是身分證有5，全票打對折；或者健保卡有5個0，可享300元不到的優惠價。若是端午節當天生日的壽星，或6月份壽星，在指定日入園，還能玩免錢。另搭上6月畢業季，憑學生證、准考證也能領取優惠。

義大遊樂世界只要身分證正面有5，6月7日至10日現場購票打5折，全票原價899元，但活動僅限使用身分證，其他證件不適用。九九峰動物樂園6月8日至10日推出，只要身分證數字中有『5』，原價560元門票，即可以對折優惠價280元入園，另外在園區內消費滿500元，還有機會抽中免費飲料券、飲料折價券跟文創商品折扣券。

劍湖山世界端午連假期間推另類立蛋，只要健保卡卡號中有5個蛋（即5個以上的「0」）就可以用每人299元優惠價入園，相當於打3折，同行親友也可享有低於600元的優惠票價（至多優惠2名）。另只要是6月份壽星，整個6月份都能以低於400元的價格購買門票。

小叮噹科學主題樂園只要是6月份壽星，6月8日至6月10日門票免費，壽星以外現場購票也可享門票買一送一優惠。雲仙樂園端午節6月10日生日的壽星免費，6月份的壽星也能享有半價150元優惠。

九族文化村端午連假期間，只要憑學生證，或任何考試的准考證、報名繳費單，原價800元的學生票，只要700元。若是6月份壽星，全票900元門票可省200元，若是當日壽星更只要500元。

麗寶樂園即日起至6月30日推出謝師宴專案，邀同學跟老師入園及享受飯店Buffet，每人只要799元（原價2268元）。另外，馬拉灣即日起到6月10日加入麗寶樂園渡假區會員即可以雙人999元入園（原價2600元）。

頑皮世界於端午連假期間推出在官網與現場購票，最低5折起（全票700元優惠價480元，600元的學童票只要380元，560元的幼童票打對折），再送30元消費券。

六福村鎖定鄉親推出回娘家優惠，設籍桃園跟新竹的民眾，端午連假期間，優惠價599元，若是新竹關西跟桃園龍潭的鄉親，優惠再下殺到399元。

東勢林場遊樂區在端午3天連假期間，優惠車牌尾數是6的車輛，車上每個人都可以享有門票半價的優惠。同時憑門票就可以參加闖關遊戲跟抽獎，獎項包括免費住宿券跟入場券等。

柳營尖山埤渡假村6月1日至6月30日，只要穿學士服或校服入園免門票，憑學生證住宿平日享55折、假日7折優惠好康。若是帶毛小孩來，主人門票打對折，3名陪同者可以用100元的兒童票價入園。