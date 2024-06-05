生理食鹽水缺貨國內藥廠增產 石崇良：本周五研議新價

衛福部長邱泰源於520上任至今，面臨生理食鹽水缺藥、醫院關床，再生醫療法三讀通過等，今天首次以部長身份到立法院備詢。對於生理食鹽水缺藥問題，立委陳昭姿質詢指出，衛福部健保署每年調整藥價，造成藥廠製造的藥品品質堪慮，進而缺藥，又必須用更高價格自國外進口，她不希望這變為惡性循環，藥品費用支出目標制（DET）草案應進行檢討。

邱泰源今至立法院進行「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望專案報告」。面對國內正缺乏生理食鹽水等輸液的應對策略，衛福部健保署長石崇良說，上周已舉行「藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議」（簡稱共擬會議）針對進口輸液與4家廠商開會擬定採購專案進口價格，本周五也將再次舉行臨時共擬會議，擬定國內5家藥廠短期增產的輸液新藥價，而每家藥廠藥價將會不同，此新藥價自共擬會議後至10月為止。

食藥署日前預估，統一以500cc單位換算，永豐的月供應量為196萬袋，初步推估6月約有110萬袋缺口，7月起則每個月須補足150萬袋。經健保共擬會於5月29日加開會議同意啟動緊急專案進口，包括生理食鹽水輸注液及沖洗液（0.9%）納入支付品項及其價格案，2家500mL業者分別給付每袋56至73元，1000mL每袋99至119元，3000mL每袋約246元，給付價約是目前2至3倍，之後每周逐批到貨，最快有機會1個月補足缺口，但仍可能要控貨到9或10月。

至於10月後的長期藥價，石崇良說，將於8月份再次舉行共擬會議，研議10月後的長期藥價，將採同品項藥品的藥價就會一致。

立委洪孟楷也針對生理食鹽水等輸液缺貨問題質詢，目前衛福部於專案進口、國內增產等情形。石崇良表示，專案進口部分，目前預計將進口400萬瓶輸液，總預算約為2億多元；國內進口增產部分，本周五才會舉行共擬會議討論，將會提高健保核價，但增產數量、價格尚未確定。洪孟楷續問，缺貨情形會延續到何時？邱泰源說，將會延續約半年時間。

面對缺藥問題，石崇良說，DET草案將有兩個方向，第一、基礎用藥方面，國內相關藥品藥證低於3張，並於國內生產的藥品，將排除藥品調整名單，這須修藥價調整辦法。另一方面，針對地板價的藥品，健保署正在調查藥廠是否受到通貨膨脹等因素，而影響藥品成本，如果確實受到影響，將會予以調整藥價。