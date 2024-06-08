鞋全家福~玩美一夏 歡樂購物祭

文／ 鞋全家福 提供

圖／鞋全家福 提供
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▲鞋全家福商品卡，依面額分NT$ 1,000元、NT$500元、NT$100元三種選擇。 圖／鞋全家福 提供
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圖／鞋全家福 提供
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好康二、
好事成雙再加碼，即日起-6/10會員購買dispon或SANTA BARBARA(聖大保羅)雙品牌全系列正價品75折。

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好康三、
即日起-6/10會員購買LOTTO或GOODYEAR圖片指定款拖鞋，任一雙75折。

圖／鞋全家福 提供
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好康四、
即日起-6/10會員購買PUMA萬用袋或水壺獨享酷夏消暑甜甜價。
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圖／鞋全家福 提供
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▲溫馨提醒：NASA品牌屬鞋全家福購物網線上獨賣，實體門市無販售，敬請見諒。 圖／鞋全家福 提供
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▲鞋全家福MIT協力店，微笑安心保證。 圖／鞋全家福 提供
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鞋全家福是MIT微笑標章商品協力店，我們提供各式多款台灣製造MIT微笑標章商品，台灣在地製造，品質安心認證，歡迎您親臨門市選購或全家福購物網線上選購可以門市取貨，請認明<微笑標章>安心選購!

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