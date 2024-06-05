密閉空間燒炭取暖致喪失自理能力 高壓氧治療獲新生

47歲葉姓男子去年天冷獨自在密閉空間用火爐燒炭取暖，造成一氧化碳中毒，被家人送到童綜合醫院急診室搶救治療，住院5天康復出院，但出院一個月竟出現意識改變、無法言語、走路不穩、動作遲緩、認知障礙等狀況，大小便也失禁，童醫院再做16次高壓氧治療，他恢復正常，今天和家人到醫院感謝醫護人員。

葉男一度無法與其他人進行互動交流，家人再帶至童綜合醫院看診，檢查後發現他罹患遲發性神經病變，會診高壓氧中心吳繼瑩主任評估後，開始一周5次，一次約90分鐘，共進行8周40次高壓氧治療後，認知功能、行為能力明顯改善，可與人對談，大小便也可自理，後來依家屬需求再陸續進行16次高壓氧治療，讓他盡速恢復如往常。

患者與家屬今天到醫院感謝吳繼瑩主任與高壓氧團隊的照護，今天帶花束到現場送給醫護團隊。患者向吳主任道謝，家人表示，若不是接受高壓氧治療，他恐怕到現在無法講話、還需要家人照顧，一定要當面向吳主任與童醫院團隊們說聲謝謝。

童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任表示，遲發性神經病變是一氧化碳中毒後所產生的一種少見的後遺症，常發生在一氧化碳急性中毒康復後的第2至40天內發生。高峰期大約出現在第二周。主要特徵為精神與神經症狀群，比如出現憂鬱、語言障礙，認知功能退化，情緒異常。運動失調，類帕金森氏等等，個案表現出典型的認知退化、步態不穩、動作遲緩、溝通障礙、社交退縮與大小便失禁。

這種遲發性神經病變發生的原因不明，一般相信是因為一氧化碳中毒後，產生廣泛性的發炎反應導致腦白質髓鞘被破壞。

高壓氧治療將病人置於高壓艙內，經加壓後（大於一大氣壓），以高濃度、短時間、間斷性氧氣呼吸治療法，讓病人吸入100%氧氣，提高血中及患部組織含氧濃度以達到治療的目的。研究發現高壓氧除改善組織氧合，更有修復神經，改善發炎，活化幹細胞等效果。

童醫院急診部魏智偉主任表示，急診常見一氧化碳中毒患者需要進行高壓氧治療，為緊急搶救治療需求，民國108年將高壓氧治療納入急診醫師領域，急診擴大醫療服務範圍，因此24小時都可進行開艙給予治療。目前只要各科別有病患需求輔助治療都可以轉診到高壓氧中心。

他說高壓氧除可治療潛水後罹患空氣栓塞症及潛水夫病外，也廣泛的延伸應用到糖尿病肢端潰瘍、老人腦功能退化、牙科治療，甚至連長新冠、頸椎損傷、缺氧性腦病變、急性腦中風、創傷性腦病變、美容手術後等適應症也有很大的幫助。

童醫院副院長吳肇鑫指出，童綜合醫院在8樓裝設一座6人式高壓氧治療艙，並在地下一樓配置3台單人高壓氧艙，希望提供病患更多元與舒適的治療環境。