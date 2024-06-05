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環境部推動全國菸蒂不落地 從改變文化做起

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影
環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影

環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明文化部長李遠（小野）、行政院青年諮詢委員張寒瑋、北一女中菸沒綠洲環保組織黃羽辰同學、重新思考（Rethink）創辦人黃之揚進行對談，希望各界共同關注、互相鼓勵與通力實踐，攜手落實菸蒂不落地，環境更美麗。

彭啟明指出，2023年我國香菸銷售約362億根，若有四分之一菸蒂遭亂丟，估計每年至少超過90億根菸蒂流布於環境中。廢棄的菸蒂殘留菸草、濾嘴和紙包裝三個部分，濾嘴成分為醋酸纖維，是一種人造持久的塑膠，丟棄於環境後無法生物降解而需要10年或更久時間才能分解，殘留的菸草含有4千種以上有害化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳香烴類等有害物質，釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如釋放到環境進入土壤、水域、湖泊和海洋，菸蒂內的有毒物質溶出，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

菸蒂經任意丟棄，透過排水溝或雨水側溝，經排水或河川，漂流到海灘或海洋，不但汙染環境，海鳥或海洋哺乳動物誤食的情形也時有所聞，對生態威脅不亞於塑膠垃圾。目前生活環境中仍存在亂丟菸蒂的問題，影響市容觀瞻及生活環境品質，也持續危害河川及海洋環境與生態。為遏止菸蒂於環境中流布，環境部推動「全國菸蒂不落地方案」，主要由「改變文化」、源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」等6策略，,讓我們的生活環境乾淨健康，讓我們的生態清潔永續。首先從改變文化做起，希望能夠在源頭就讓吸菸者養成習慣，確實熄菸、不邊走邊抽、菸蒂丟垃圾桶。透過形塑社會氛圍、互相提醒鼓勵、及通力實踐來改變，這部分將由環境部及文化部共同響應。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影
環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（左）與文化部長李遠（小野）（右）出席。記者邱德祥／攝影
環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（前排左四）與文化部長李遠（小野）（前排右三）和產業界代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部於今天世界環境日辦理「減菸蒂淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，從改變文化做起，環境部長彭啟明（前排左四）與文化部長李遠（小野）（前排右三）和產業界代表出席。記者邱德祥／攝影

彭啟明 文化部 環境部

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