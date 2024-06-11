聚焦創新與永續的食品盛會，6月底即將隆重登場

2024年台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）將於6月26日至29日在台北南港展覽1、2館盛大舉行。「台北國際食品展（FOOD TAIPEI）」、「台北國際食品加工機械展（FOODTECH TAIPEI）」、「臺灣國際生技製藥設備展（BIO/PHARMATECH TAIWAN）」、「台北國際包裝工業展（TAIPEI PACK）」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展（TAIWAN HORECA）」五大展覽同期展出，提供全方位產業供應鏈，是亞洲指標性食品產業展示平台。

台北國際食品系列展將於2024年6月26-29日南港展覽1、2館盛大開展，1,600+參展商使用4,300+攤位，立即至官網登記參觀。 圖／財團法人中華民國對外貿易發展協會 提供

本屆展覽以「未來食品」和「食安永續」為主題，計有來自31個國家和地區的1,620家參展商將使用超過4,300個攤位，展示最新食品技術和創新產品。台北國際食品展（FOOD TAIPEI）將在南港展覽2館4樓特設「未來食品區」，展示低碳食材、智慧精準及循環永續等三大主題，展示單位如食品工業發展研究所、植物奶製造商毅誠、植物肉臺灣小吃製造商輕鬆肉等，皆致力於推動綠色經濟和永續發展。

南港展覽2館4樓，未來食品區將展示符合永續發展趨勢的食品技術及產品，6月27日將辦理一場英語導覽。 圖／財團法人中華民國對外貿易發展協會 提供

展覽期間，將舉辦多場精彩活動，包括「美食每日」主題日攤位活動及「食話食說-網紅逛展」。其中，創新趨勢論壇將於6月27日舉行，以「趨勢、科技、新創、競爭」四大主軸集結海內外食品產官學專家，探討全球食品產業的創新、永續及科技趨勢，其中，被 Tatler Asia 評為菲律賓 Gen T 年輕企業家領袖的Stephen Michael將討論亞太地區植物性替代蛋白，以牛肉成本低於植物肉的市場條件下，植物性蛋白如何能扭轉劣勢，成為消費者的選擇。

今年將展出31個國家/地區的特色食品，一張門票/參觀證即可擁有與海外知名製造商交流的機會! 圖／財團法人中華民國對外貿易發展協會 提供

為表彰在實踐ESG（環境、社會及公司治理）方面表現突出的設備類參展商，鼓勵產業持續追求永續發展，台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）首次推出Green Vision Award。受到碳稅/碳權議題影響，眾多優質參展商報名響應，獲獎名單已於五月下旬公布於官網，有綠色採購需求的參觀者可提前查詢並安排洽商，一同支持產業轉型，建立更友善的高效未來。

設備類廠商除了高效節能，也跟上消費數位化趨勢，展出自動送餐機器人、智慧接單系統等技術。 圖／財團法人中華民國對外貿易發展協會 提供

2024年台北國際食品系列展（Food Taipei Mega Shows）已開放食品相關業者線上免費登記參觀，完成登錄後憑預先登記確認函及本人名片2張現場審核換證。一般民眾可於6月29日購票參觀，全票每張新臺幣300元。更多展覽資訊及完整參觀規定，請至展覽官網查詢。

參觀規定&登記參觀: https://reurl.cc/AjpoNZ

創新趨勢論壇 報名連結: https://reurl.cc/4rqZXV