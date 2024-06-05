社會救助法草案挨批 民團：戒嚴思維、接不住貧窮者

社會救助法逾10年未修，衛福部趕在新內閣就任前，於4月22日提出部版修正草案。社會救助法修法聯盟痛批，現行社會救助體系已經讓220萬收入低於貧窮線的民眾無法獲得補助，本次草案對於民間提出共9項訴求均無回應，尤其虛擬收入未廢除、無家者專章沒下文，根本無法接住貧窮人口，是社安網漏洞，要求衛福部將草案退回重寫。

社會救助法修法聯盟共同發起人王今暐表示，社救盟20日行文衛福部，表達民間團體不同意見，基於社福實務，提出對衛福部草案版本的9項質疑，包括虛擬收入沒廢除、家戶合計沒放寬、就業支持沒變化、貧窮陷阱沒廢除、無家者專章與居住支持沒下文、新住民家庭未獲保障、爭議審議條文沒著落、過時價值沒解嚴、社會救助沒希望。

王今暐表示，虛擬收入是阻擋貧窮人口取得社會救助資格的巨大門檻，該制度是在1963年戒嚴期間設計的古董級法規，當時的價值觀是政府不信任人民，且在把台灣視為反共基地的前提下，要求人民投入勞動力，現在時代已經不同，應廢除不合時宜的規定，別再把人民收入灌水。

政大社工所副教授蔡培元表示，衛福部將有工作能力者以最低工資核算其收入，但施政應該基於事實證據，而不是想像與虛擬，虛擬收入制度是對民眾生存權的侵害；以最低工資計算更是弔詭的設計，最低工資是為保障勞動權益，最低工資不斷墊高應是美事，但社救法目前的設計，卻會讓貧窮人口因此更難取得社會救助資格，是極其矛盾的現象。

蔡培元也說，有工作能力者在實務上並非「全有、全無」，一個人是否能夠穩定就業，要考量的因素很多，衛福部版本草案中規定不夠細緻，例如社救法5-3條規定，要罹患重大傷病3至5個月無法工作，有個案雖面臨類似狀況，但無法取得診斷證明，導致申請受阻，凸顯社救法悖離實務現場的狀況，無法解決貧困者困境。

人生百味文化建構協會研究員周上智表示，本次修法幅度根本不夠，有關虛擬收入部分，雖設計多項例外，例如身障者、更生人以最低工資一定折數計算，但此做法仍會掛一漏萬，應該依照真實情況核算收入，廢除虛擬收入制度，才能讓社救法接住貧窮人口。

衛福部草案中，把過去所稱的遊民正名為街友，並將其定義為經常性露宿街頭者。但芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，無家的定義不該這麼狹隘，社救法中應該放入預防性概念，例如受暴婦女雖然家庭存在，但仍被迫離開家庭、居無定所，民團倡議設置無家者專章，提供居住弱勢積極協助。

李盈姿表示，目前無家者族群不到一成取得低收入資格，主要原因是無家者沒有實居地，社救法卻規定社工必須實地訪查才能申請社救資格，以台北市來說，幾乎所有無家者都被排除在外，連房子都租不起的無家者，卻因此無法取得低收資格，十分弔詭，而衛福部草案中，也未規範跨戶籍地的資源分配。