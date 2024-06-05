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明年零關稅！防紐西蘭進口乳衝擊 衛福部公告「鮮乳品名標示」草案

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部今預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，並包含新增延長保存期限鮮乳品名標示等4大重點。乳牛示意圖，記者賴昀岫／攝影
衛福部今預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，並包含新增延長保存期限鮮乳品名標示等4大重點。乳牛示意圖，記者賴昀岫／攝影

依據台紐經濟合作協定（ANZTEC），2025年起紐西蘭進口液態乳關稅將由每公斤14元降至零，勢必進一步衝擊國內生乳市場，為避免混淆，衛福部今預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，名稱部分，保存期限30天以上者，品名應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，預計民國114年7月1日生效，其餘標示與適用對象等細節，則預計115年7月1日正式生效。

農業部長陳駿季說，國外進口的鮮乳，只要保存期限超過1個月，就能標示為長效乳或長效鮮乳，會積極和衛福部溝通並召開專家會議，衛福部食藥署今預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，並包含新增延長保存期限鮮乳品名標示等4大重點。

新增延長保存期限鮮乳品名標示部分，食藥署食品組副組長鄭維智說，品名標示增訂「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL（Extended Shelf-Life）鮮乳」，指的是生乳熱殺菌後，於高潔淨度環境下近似無菌充填，保存期限達到30天以上的產品，預定自114年7月1日正式生效。

其餘3大重點分別為，「液態乳產品字體大小應依體積調整之標示規定」、「清楚標示，透明消費資訊」和「擴大規範對象」等，預計自115年7月1日正式生效。

鄭維智指出，液態乳產品字體大小應依體積調整標示規定指的是，液態乳產品若未在品名標示其類別，應於外包裝顯著處標示其類別，其字體大小隨體積增加調整，300毫升以下要≥0.4公分、301至600毫升要≥0.8公分、601毫升以下要≥1.2公分。

成分調整產品清楚標示的內容，則規定乳脂肪、乳糖得調整者，品名或外包裝標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」或其他足以表徵成分經調整的等同意義字樣；﻿乳脂肪經調整後含量符合中華民國國家標準（CNS），外包裝得標示「全脂」、「低脂」、「脫脂」或其他等同意義字樣；乳糖經調整後含量符合本規定，外包裝得標示乳脂肪經調整「低乳糖」、「無乳糖」或其等同意義字樣。

此外，本次規定也擴大規範對象、納入嬰兒配方食品、較大嬰兒配方輔助食品及特殊醫療用途嬰兒配方食品，正式公告後，這些產品的乳含量如未達50%，不得標示為「〇〇乳粉」。

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