端午連假省道將湧觀光車潮 壅塞路段、時段一次看

端午節連續假期（6月8日至6月10日）將至，公路局預估，此次連假主要以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，並於6月8日至6月9日湧現，返回工作地車潮則預估從6月9日下午至6月10日開始陸續出現，提供易壅塞路段及時段，提醒民眾避開減少壅塞。

公路局指出，主要城際道路易壅塞路段及時段，包括台9線蘇花路廊南下6月8日上午10點至中午12點、北上6月10日下午3點至晚間8點；台9線南迴公路，台東往屏東方向6月10日下午4點至晚間7點；台1線水底寮至楓港路段南下6月8日上午11點至下午3點、北上6月10日下午3點至晚間9點。

台61線鳳鼻至香山路段南下6月7日下午3點至晚間7點及6月8日上午7點至中午12點、北上6月10日下午3點至晚間9點；台61線竹南路段南下6月8日上午10點至中午12點、北上6月10日下午2點至晚間8點；台61線中彰大橋改建路段南下6月8日上午8點至傍晚5點及6月9日上午10點至下午3點、北上6月9日下午3點至晚間7點及6月10日下午2點至晚間8點。

另外，公路局也說，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等；重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段、台26線墾丁路段，預估連續假期都有車多壅塞情形。

公路局表示，此次端午節連假期間協調各國道業者籌措運能，總計提供3.5萬班次及97萬座位數，截至5月27日端午連假期間全線國道客運總計已售出2.5萬張預售票，占可售張數11.63%，其中西部計2.1萬張，占13.08%；東部3,254張，占6.65%，尚餘許多座位，歡迎民眾多加利用。