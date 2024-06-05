國道客運票價醞釀調漲！短途漲1至4元 TPASS吸收不影響

國道客運各項成本上漲，營運環境不佳，交通部上月核定最新運價調漲上限，不少業者已研議調整票價方案。其中，首都客運短途調漲1至4元，預計最快11月實施；國光客運第一階段將從短途路線著手，普遍漲幅約1至4元，仍將視營收狀況決定調整時間；統聯客運則是內部已有調漲方案，是否調漲仍在研議中。

國道客運運價已約18年未調整，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會去年起陸續提送運價調漲案，交通部上月核定四排座基本運價漲幅不超過5%、三排座不超過19.5%，短途漲幅可由TPASS月票吸收，中長途則由政府補貼漲幅3分之2。

首都客運表示，已研議調漲台北-基隆、台北-桃園短途路線，漲幅約在5%，其中3.5%由政府補貼吸收，民眾感受漲幅約為1.5%，由於各路線里程及原始票價不同，分別調漲1至4元，總計約4、5條路線受影響，但短途有TPASS月票吸收，對使用月票民眾不受影響。

首都客運指出，以1579路線為例，從台北市府轉運站到基隆市政府，現行票價43元 ，調整後的票價為44元。另擔心太快調漲造成民眾反彈，預計最快11月實施。

統聯客運也說，該公司先前都是縮減票價優惠，已10多年未調整票價，目前內部已有調漲方案，預計30條中長程路線都會調整，由於里程及票價不同，各漲幅也略有差異。雖然現行路線早已難以負荷成本，但近年客運搭乘率萎縮，此次政府僅補貼3分之2票價差額，擔心調整票價會再流失旅客，目前仍再研議中，最快也要下半年調整。

國光客運指出，第一階段調整可能先從短途路線著手，仍將視營收狀況及TPASS月票補貼收入再決定何時調整，通勤路線普遍漲幅約1至4元，對民眾負擔很小；中長途部分，考量與台鐵、高鐵有競爭關係，若調整後票價與台鐵差不多，擔心乘客就會跑掉，且現在不少人寧可站高鐵自由座，也不願搭乘客運，大環境因素都會納入考量。

國光客運也說，現在有不少中長途路線每小時1班，每趟僅載5、6人，早已不敷成本。此外，若票價不調漲，就沒有能力改善駕駛待遇，導致駕駛持續缺員，這都是環環相扣。

指南客運表示，該公司只有「9069桃園-南港轉運站」、「9009桃園-市府轉運站」2條短途通勤路線，確實已快達運價上限，頂多能調整1、2元，但目前還沒有調漲計畫。此外，這2條通勤路線搭乘率高，且多數都是使用TPASS月票，即便調漲，對民眾也沒有影響。

公路局表示，目前尚未收到業者調整票價申請。