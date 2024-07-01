2024抗漲神卡！筆筆消費都有回饋，停車、LINE Pay、繳水電費讓你everyday都好用

文／ 黎允之

電費調漲、生活成本增加，萬物齊漲，就是薪水不漲，那就透過聰明刷卡來減輕負擔吧！星展銀行全新推出everyday威士御璽卡，一般消費25元可享 1 點活利積分回饋，指定通路最高享10倍活利積分回饋，活利積分可以靈活兌換刷卡金、哩程、或消費折抵！新卡上市期間，還有限定活動可享LINE Pay 最優 LINE POINTS 3%回饋！消息一出，立刻在社群引發討論，不少網友表示：「信用卡用得好，回饋真不少」、「身為小資族，信用卡的回饋絕對是生活中的小確幸！」

萬物齊漲，星展everyday威士御璽卡筆筆消費享活利積分回饋，助卡友聰明刷卡抗通膨。 圖／Shutterstock
萬物齊漲，星展everyday威士御璽卡筆筆消費享活利積分回饋，助卡友聰明刷卡抗通膨。 圖／Shutterstock

習慣錢包裡只帶一張卡、走到哪刷到哪？星展everyday威士御璽卡一般消費25元， 享 1 點活利積分，累積超快速，而且回饋無上限！活利積分於持卡期間皆有效，用途靈活多元，除了可兌換刷卡金、折抵年費，還可兌換優惠商品、航空哩程、電影票、高鐵折扣等，喜歡旅行、看電影的卡友必備！

用手機行動支付一樣可賺回饋！只要完成星展everyday威士御璽卡開卡，並綁定LINE Pay，活動期間內單筆刷300元，即享最高LINE POINTS 3%回饋，(每LINE Pay帳號每月回饋最高100點，活動期間最高可享LINE POINTS 300點回饋)。除此之外，活動期間單筆刷1,000元以上，即可玩1次抽紅包遊戲，有機會抽中價值LINE POINTS 888點！
(42萬份紅包抽完為止，每LINE Pay帳戶活動期間最高可抽6次，活動期間限得999點)

星展everyday威士御璽卡可迅速累積活利積分，綁定LINE Pay享超值回饋。 圖／星展銀行官網
星展everyday威士御璽卡可迅速累積活利積分，綁定LINE Pay享超值回饋。 圖／星展銀行官網

好康還不只這樣！夏天到了，電費有感大增！作為精打細算的生活智慧王，透過星展銀行申請公用事業費代扣繳，每 25 元享 1 點活利積分，繳電費也可以拿回饋！此外，市區停車最擔心的就是昂貴的停車費，刷星展everyday威士御璽卡當月新增消費不限金額，次月享活利積分100點折抵每日1小時「台灣聯通」停車優惠；若當月新增消費金額達2萬元，次月享每日2小時「台灣聯通」免費停車優惠，每天小省一筆，積少成多，超級划算！

夏天用電量大增，用星展everyday威士御璽卡代扣繳水電費，可拿回饋。 圖／Shutterstock
夏天用電量大增，用星展everyday威士御璽卡代扣繳水電費，可拿回饋。 圖／Shutterstock

除了日常開銷要省，休閒娛樂更要精打細算，沒事就愛宅在家裡追劇、聽音樂嗎？刷星展everyday威士御璽卡訂閱指定海外串流影音平台Netflix/ Spotify/ iTunes/ Disney+/ YouTube，可享 10 倍活利積分加碼回饋(包含原消費所提供之 1 倍回饋)，讓你在享樂放鬆之餘，也能避免荷包消風。若有出遊計畫，透過Agoda平台訂房最高享7%折扣，機場接送享優惠價 $675元起，一卡在手輕鬆省旅費！

身處大通膨時代，省錢是必要的基本功，無論是日常消費、旅遊開銷、行動支付，星展everyday御璽卡都是你省錢的好幫手！筆筆消費都有回饋，天天都好用！助你把手上的每一分錢效益極大化，聰明消費也能兼顧生活品質。現在就開始你的小資抗漲行動，讓每一筆消費都成為回饋的開始，為生活加分！

立即申辦：https://go.dbs.com/4dGrl4i

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