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端午連假整體訂房率再增3％！7縣市未增反減 觀光署曝主因

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增加近3%，達45.15%。示意圖。本報資料照片
交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增加近3%，達45.15%。示意圖。本報資料照片

今年端午節連續假期（6月8日至10日）為今年最後一個連假，交通部觀光署3日統計最新訂房狀況，前2日整體訂房率較先前統計增加近3%，達45.15%。受地震重創的花蓮縣平均已來到1成以上，達12.07%；但部分縣市訂房率卻未增反減，包括基隆、桃園、苗栗、彰化、雲林、金門及連江縣。觀光署表示，主因填報率陸續增加所致。

根據觀光署3日最新統計，端午連假前2日訂房率達45.15%，仍較去年同期減少14%；但相較於上次5月15日統計，整體訂房狀況已略為增加，平均有突破6成則僅有苗栗縣、澎湖縣及連江縣；平均突破5成的則有基隆市、台北市及屏東縣。另外，受地震影響的花東地區，平均訂房率已來到12.07%、30.30%，但仍較去年同期68%仍有很大差距。

此外，以往都是愈接近連續假期訂房率愈高，但有部分縣市平均訂房率卻未增反減，像是基隆市從上次統計的65.24%降至50.83%，大跌近15%；金門縣也減少11%、彰化縣減少8%、連江縣減少6%。

觀光署表示，主因愈到後期填報率愈高，可能影響整體訂房率，其中，基隆的部分統計時間為潮境公園發生山崩前，與該事件無關。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也說，今年4月航空公司載客人數不增反減，較3月減少8萬多人，較疫情前2019年同期減少20%，應是受0403花蓮地震影響，是否持續影響仍待觀察。

觀光署表示，端午連假訂房情形以前2天（6月8、9日）較為顯著，其中6月8日旅宿訂房率達6成以上的有台北市、苗栗縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣等5個縣市，最高為苗栗縣 74.28%；6月9日達6成以上的有苗栗縣、澎湖縣、連江縣等 3 個縣市，最高為澎湖縣67.36%。

觀光署指出，花蓮縣訂房率低於其他縣市，受近期不時的餘震及聯外交通未全面恢復等因素，短期內國人對花蓮旅遊信心尚未恢復所致。觀光署推出振興震後住宿優惠活動，已於6月1日從花蓮開跑，宣導效益逐漸顯現；以及花蓮縣政府規畫一系列聯合行銷及主題體驗活動等，將重拾花蓮旅遊信心，訂房率也將逐步提升。

澎湖縣 花蓮 訂房

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