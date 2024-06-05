影／醫院人力荒「過午不開刀」 邱泰源：確實了解原因

立法院社福及衛環委員會上午邀請衛福部長邱泰源就「2024年我國參與世界衛生大會之經過、檢討與展望」進行專題報告並備質詢，

邱泰源今天首次以部長身份到立法院備詢。會前受訪時，針對近期醫療院所護理人員短缺而關床的問題，邱泰源表示，關床原因很多，將會確實了解各地區、各層級醫院關床的原因，並會解決其所面臨的不同問題。邱泰源說，最近一年來，各大醫院均鬧「床荒」，急診室待床患者有增無減，平均得等上兩三天，甚至北部一家擁有500床的區域醫院，最近只開350床，人力不足情況，幾乎每家醫院都飽受關床之苦，更有醫學中心出現「過午不開刀」的奇特現象。