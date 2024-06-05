今天雨勢一波波 明天水氣更多 鋒面接力亂端午連假

中央氣象署預報員劉宇其表示，今明天午後有降雨狀況，明天午後南部山區有較大雨勢。周五之後時晴時雨，午後各地山區、南部有局部大雨。周五晚上、周六整天馬祖有霧或低雲影響能見度，連假注意航班情形。最近因地震、降雨，山區注意落石坍方狀況。

今天台灣受到華南雲雨區東移影響，所以各地雲量偏多，劉宇其表示，偶爾會有小雨或飄雨的狀況出現，今天雨勢是一波又一波的，各地降雨間歇性的，有時候降雨，有逐漸停歇的空檔，外出記得攜帶雨具。

他說，目前主要雲系發展、也就是鋒面主要位置在南海上空，預計不穩定的區域明天會往北、稍微往台灣接近一點點，所以明天還是華南雲雨區東移，但是水氣和環境會比今天不穩定許多。而後續會有另外一道鋒面在台灣北方海面形成，所以周五之後整體水氣偏多，南部、東南部會是時晴時雨的天氣。

周六至下周一端午連假，未來降雨趨勢部分，劉宇其表示，明天水氣偏多，各地有些短暫陣雨；南部山區午後可能會有較大雨勢，甚至有局部大雨出現的可能。周五、周六水氣持續偏多，南部、東南部斷斷續續有短暫陣雨、時晴時雨的天氣型態；其他地區則是多雲有午後雷陣雨的狀況出現，午後山區、南部地區整天都可能有局部大雨出現，天氣不穩定。

劉宇其表示，周日之後一直到下周，預計會有一道鋒面到台灣北部海面，水氣多，因為吹西南風的關係，迎風面的中南部地區會有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部午後會有一些短暫雷陣雨。下周整體天氣狀況，視鋒面所在位置而定，氣象署會持續觀察。