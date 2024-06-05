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4人就有1人有！代謝症候群為慢性病警訊 判定標準看這裡

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市燕巢衛生所於社區發展協會辦理代謝症候群課程。圖／高市衛生局提供
高雄市燕巢衛生所於社區發展協會辦理代謝症候群課程。圖／高市衛生局提供

代謝症候群是罹患慢性病前的健康異常警訊，根據國民健康署國民營養健康調查，20至64歲民眾每4人就有1人罹患代謝症候群。高雄市衛生局6月辦理30餘場衛教講座，讓市民認識代謝症候群，學會體重管理及運動飲食的正確觀念。

代謝症候群判定標準，包含三高（血壓偏高、空腹血糖偏高、空腹三酸甘油酯偏高）及二害（腰圍過粗、高密度脂蛋白膽固醇偏低），5項指標中符合3項以上即有代謝症候群。衛生局表示，罹患代謝症候群者得慢性病的風險，是一般人2至6倍，但只要建立健康生活型態，有機會恢復健康狀態。

預防代謝症候群須從改變生活習慣做起，日常飲食把握三低一高（低油、低糖、低鹽、高纖）原則、每天減少久坐且至少運動30分鐘、定期做健康檢查。國民健康署提供40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次免費成人健康檢查，民眾可利用。

20至64歲民眾健檢後若有代謝症候群問題，可至「全民健康保險代謝症候群防治計畫」診所諮詢，由醫療團隊幫助訂定個別化改善目標，針對體重控制、飲食、運動提供專業建議，做好個人健康管理，降低罹患慢性病風險。

衛生局6月辦理代謝症候群宣導活動，除了學到健康知識，也能與醫師、護理師、營養師等醫事人員直接互動。課程場次報名資訊及參與代謝計畫診所可至高雄市政府衛生局網站／代謝症候群防治專區（https://gov.tw/scX）查詢，或電洽衛生局諮詢專線07-7134000轉5113、5104。

高雄市衛生局辦理代謝症候群課程講座場次。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局辦理代謝症候群課程講座場次。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局6月辦理30餘場衛教講座，QRcode可查詢防治計畫診所及課程場次。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局6月辦理30餘場衛教講座，QRcode可查詢防治計畫診所及課程場次。圖／高市衛生局提供

慢性病 衛生局

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