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環境部長彭啟明宣布6大策略推「菸蒂不落地」 文化部長李遠站台挺

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天「世界環境日」辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，環境部長彭啟明（右起）、文化部長李遠、各縣市環保局代表及環保團體等均一同出席。記者李柏澔／攝影
環境部今天「世界環境日」辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，環境部長彭啟明（右起）、文化部長李遠、各縣市環保局代表及環保團體等均一同出席。記者李柏澔／攝影

根據統計，2023年我國香菸銷售約362億根，但有4分之1菸蒂遭亂丟，估計每年至少超過90億根菸蒂流布於環境中，其中濾嘴成分為醋酸纖維（cellulose acetate），需要10年或更久時間才能分解。環境部長彭啟明今天宣布，將透過6大策略打造環境菸蒂不落地。

廢棄的菸蒂上殘留的菸草含有4千種以上有害化學物質，如尼古丁、砷、鉛、銅、鉻、鎘及多環芳香烴類等有害物質，釋放出的化學混合物，含有有毒和致癌物質，如釋放到環境進入土壤、水域、湖泊和海洋，菸蒂內的有毒物質溶出，影響環境及海洋生態，進而進入食物鏈，對於環境及國人健康都會造成危害。

根據環境部統計，2019至2023年亂丟菸蒂稽查處分高達25萬628件，約占全國違反「廢棄物清理法」第27條第1款的77.6%，等於超過4分之3為亂丟菸蒂。

環境部今天「世界環境日」辦理「減菸蒂 淨環境 全國大聯盟啟動」活動，推動全國菸蒂不落地方案，文化部長李遠、各縣市環保局代表及環保團體等均一同出席。

彭啟明指出，為遏止菸蒂於環境中流布，環境部推動「全國菸蒂不落地方案」，主要由「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」等6大策略及21項行動方案，其中改變文化希望能夠在源頭就讓吸菸者養成習慣，確實熄菸、不邊走邊抽、菸蒂丟垃圾桶。透過形塑社會氛圍、互相提醒鼓勵、及通力實踐來改變，這部分將與文化部共同響應。

源頭減量部分，鼓勵民眾將菸蒂熄滅後帶回家，或丟入垃圾桶中，自己菸蒂自己收，青年倡議大使也提出倡議，鼓勵地方政府在非禁菸區內等適當地點增設菸蒂收集設施並定期清理，以維護街道乾淨。

文化部長李遠表示，他就任文化部長時提出4大方向，其中一個就是文化就是生活，菸蒂不亂丟可以變成台灣的新文化運動，讓民眾知道如何愛惜土地；民進黨立委林月琴表示，青少年紙菸有逐年成長，電子菸在短短3年也成長了1.4倍，即每15人就有1人在12歲就接觸到菸，不只是抽菸對健康的影響，菸蒂也足以造成環境的浩劫，甚至透過食物鏈影響健康人類。

環境部說，想改善環境中的菸蒂問題，後端清除只是治標，源頭阻斷才是根本之道。因此本次透過創意徵件，以「製造販賣業者責任」、「改變吸菸者習慣」為重點，邀請團體及民眾可從公共政策參與的角度進行提案，規畫創新的制度或作法，強化製造者與販售者的環境責任。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

文化部 環境部

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