醫師10年努力找出過動藥治透析低血壓 造福全球洗腎病友

「陳醫師，拜託救救我兒子！」病人母親求救，台中慈濟醫院腎臟內科主任陳一心努力10年，尋找解決雙腎切除病人長期低血壓的解方，發現治療過動症藥物阿托莫西汀（Atomoxetine），能成功改善病人透析低血壓問題。研究成果通過SCI期刊的美國國家腎臟基金會期刊「腎臟醫學」（Kidney Medicine）審核發表，將幫助全台9萬名、全球約300萬名洗腎病人。

林男因遺傳性多囊腎病引發敗血症，只能手術切除雙側腎臟，手術後卻出現嚴重低血壓，他說長達7、8年的生活都在頭暈中度過，常因血壓過低而昏倒，還曾在洗腎後騎車回家路上暈厥自撞受傷。低血壓症狀嚴重影響生活，甚至無法正常行走，只能長時間坐躺床上；每周3次洗腎更讓他命懸一線，透析低血壓休克送急診已司空見慣，洗腎室只能固定安排護理師守在他身旁確保安全。

林男的母親心疼兒子年僅30多歲就面臨終生洗腎命運，雙腎切除後洗腎更像不定時炸彈，長年照顧讓母親身心俱疲，但仍抱持希望，期盼醫師陳一心能挽救她兒子。陳一心主任接手林男治療後，從沒放棄，他認為林男的情況並不罕見卻相當棘手，嘗試各種常規升壓治療但效果都不理想，甚至尋求腎臟學領域專家也沒有具體建議。

陳一心安排病人做一系列功能檢查，最終確定病人是因自主神經功能異常導致低血壓，治療策略因此改變。他研究大量醫學文獻，找到在國外使用過動症藥物阿托莫西汀治療神經退化性疾病的案例，臨床上，陳一心開始讓林男以安全劑量服用阿托莫西汀。

病人服用藥物一周後，透析期間的血壓變得穩定，透析後的血壓也獲得有效控制；陳一心解釋，阿托莫西汀的作用機制是透過阻斷正腎上腺素的再吸收，增加血液中正腎上腺素和多巴胺濃度，帶動心跳加速和血壓上升。

林男持續服用藥物兩年來血壓穩定，他感謝陳一心主任10年來沒有放棄他，他期盼自己的經歷，透過陳主任的研究走向國際，能為更多受透析低血壓困擾的病人帶來新希望。