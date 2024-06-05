再生醫療雙法通過 衛福部長邱泰源要求治療價格需透明

「再生醫療法」、「再生醫療製劑管理條例」昨經立法院三讀通過，但病友團體憂心，再生醫療相關的醫療資訊不透明，價格又十分昂貴，若不嚴格把關、揭露資訊，病人恐怕白花錢。衛福部長邱泰源表示，面對再生醫療雙法，衛福部奮鬥多年，就是專注於人民生命權、健康權，且最為重要，並為國人堅守這兩個權利。

再生醫療法昨三讀通過，民間監督健保聯盟發言人滕西華不表樂觀，她認為，「問題才正要開始」，必須面臨罰款金額、資訊透明度、子法授權等三大考驗。醫改會執行長林雅惠則點出「遇到醫療疏失時，病家難以舉證」以及「民眾知情權尚未獲得保障」等隱憂。

邱泰源520上任至今，今天首次以部長身份到立法院備詢，進行「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望專案報告」。邱泰源說，將會要求各醫院執行再生醫療時，在病人疾病需要治療時，在療程、價錢獲得公開、透明及正確資訊，而醫療單位給予病人最好的治療機會。