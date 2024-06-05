快訊

MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

唐治平欠債百萬生活落魄 被爆吃霸王餐企圖「以物易物」

鼻酸！竹市2勇消告別式今舉行 同袍齊聚、學童留言送別

衛福部長邱泰源立院初登場 回應醫院關床議題：會確實了解

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天首次以部長身份到立法院備詢，針對近期醫療院所受限於護理人員短缺而關床表示，關床原因很多，將會確實、落實了解各地區、各層級醫院關床的原因，並解決其所面臨的不同問題。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源今天首次以部長身份到立法院備詢，針對近期醫療院所受限於護理人員短缺而關床表示，關床原因很多，將會確實、落實了解各地區、各層級醫院關床的原因，並解決其所面臨的不同問題。記者沈能元／攝影

衛福部長邱泰源於520上任至今，歷經生理食鹽水缺藥、醫院關床，再生醫療法三讀通過等，今天首次以部長身份到立法院備詢。針對近期醫療院所受限於護理人員短缺而關床，邱泰源說，關床原因很多，將會確實、落實了解各地區、各層級醫院關床的原因，並會解決其所面臨的不同問題。

邱泰源今天至立法院進行「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望專案報告」。邱泰源於會前接受媒體訪問表示，在護理補充人力下，衛福部將持續落實3大方向、12大策略，並將會與護理師護師公會坐下來討論更積極有效的方法。

最近一年來，各大醫院均鬧「床荒」，急診室待床患者有增無減，平均得等上兩三天，甚至北部一家擁有500床的區域醫院，最近只開350床，足足關閉3成，該院高層無奈地說，護理師出走、人力不足，幾乎每家醫院飽受關床之苦，其所引發的蝴蝶效應，遠遠超乎預期，多家醫學中心出現「過午不開刀」奇特現象。

立法院 護理師 邱泰源

延伸閱讀

憂再生醫療法三讀成「富人醫療」 賴士葆籲：盡快納健保

茂盛醫院北上開生殖診所 邱泰源盼減緩少子化問題

WHA落幕 衛福部：挺台及雙邊會談數皆創疫後新高

8年未獲邀世界衛生大會 26國、歐盟替我國發聲創新高

相關新聞

未來10天溼答答 賈新興：端午節西南風影響水氣多

今天是24節氣的「芒種」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山...

今天「芒種」各地降雨機率高 明天雨區擴大 端午連假雷雨轟南部

今天是24節氣的芒種。中央氣象署表示，今天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，整天陸續有雲系從台灣海峽移入，西半部地區不定...

全球首款牙齒再生注射藥物 9月人體臨床實驗

全球首款牙齒再生藥物，今年 9 月至明年 8 月將於日本京都大學醫院進行人體臨床實驗，測試能否和之前動物試驗結果一樣成功長出新牙。

今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

今天是24節氣的芒種。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天中高層雲移入，且逐...

送禮券催打 XBB疫苗接種率仍僅11％

國內新冠肺炎疫情持續，近期每周皆新增兩百多個確診病例、死亡廿多人，衛福部原欲拚五月底XBB疫苗接種率超過兩成，各縣市祭出...

健康主題館／亂吃止痛藥 小心腎衰竭

你有疼痛的困擾嗎？頭痛、牙痛、生理痛、肌肉拉傷、關節疼痛等，為了止痛，許多人不是自行上藥局購買消炎止痛藥，就是聽到親友要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。