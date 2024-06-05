衛福部長邱泰源立院初登場 回應醫院關床議題：會確實了解

衛福部長邱泰源於520上任至今，歷經生理食鹽水缺藥、醫院關床，再生醫療法三讀通過等，今天首次以部長身份到立法院備詢。針對近期醫療院所受限於護理人員短缺而關床，邱泰源說，關床原因很多，將會確實、落實了解各地區、各層級醫院關床的原因，並會解決其所面臨的不同問題。

邱泰源今天至立法院進行「2024年我國參與世界衛生大會（WHA）之經過、檢討與展望專案報告」。邱泰源於會前接受媒體訪問表示，在護理補充人力下，衛福部將持續落實3大方向、12大策略，並將會與護理師護師公會坐下來討論更積極有效的方法。

最近一年來，各大醫院均鬧「床荒」，急診室待床患者有增無減，平均得等上兩三天，甚至北部一家擁有500床的區域醫院，最近只開350床，足足關閉3成，該院高層無奈地說，護理師出走、人力不足，幾乎每家醫院飽受關床之苦，其所引發的蝴蝶效應，遠遠超乎預期，多家醫學中心出現「過午不開刀」奇特現象。