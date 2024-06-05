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蛋價跌近兩年新低！早餐店加蛋仍20元 網無奈：台灣的玩法

聯合新聞網／ 綜合報導
北市蛋商公會昨(4)日宣布蛋價再調降2元，批發價也從42元降至40元，刷新兩年最低紀錄。聯合報系資料照
北市蛋商公會昨(4)日宣布蛋價再調降2元，批發價也從42元降至40元，刷新兩年最低紀錄。聯合報系資料照

去年台灣嚴重缺蛋，民眾到處買不到蛋，蛋價狂漲。近日雞蛋產量回穩，但買氣低迷，北市蛋商公會昨(4)日宣布蛋價再調降2元，批發價也從42元降至40元，刷新兩年最低紀錄。雞蛋降價，網友卻無感，「早餐店加蛋還是20元」。

有位鄉民在PTT整理出今年蛋價變化的各種理由。1月份受寒流影響，雞蛋的批發價曾漲到一斤52元，後來買氣弱、天氣熱、地震後觀光客變少等各種理由，讓蛋價持續下滑。而如今掉到40元，代表「雞蛋真的多到賣不完」。

外食族很無奈，「早餐店什麼時候要降價」、「蛋價已經回到以前價錢了，但是加蛋沒有」、「好市多、全聯、家樂福等等賣場，雞蛋一毛都沒降」、「四大超商除了小七，茶葉蛋都還13元」、「全聯還是50以上呀，價差去哪了？」

有些人覺得政策有問題，「蛋價被政府亂搞，可是物價回不去了」、「台灣的玩法是只漲不跌」、「到底多愛幫忙控制市場」、「去年缺蛋加上政府補助，雞場一間一間開呀」、「把本土蛋農搞垮，以後只能吃不新鮮又貴的進口蛋」、「把一個產業搞爛到底爽到誰？超思嗎」、「之前蛋農就警告，農委會進過量種雞」、「外食漲上去的回不來了」。

也有人認為不能都怪政府，「蛋農有漲有跌，本就反應供需」、「股票2萬多，加蛋加不起是各位的問題」。

早餐店 茶葉蛋 蛋價 超商

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