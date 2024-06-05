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未來10天溼答答 賈新興：端午節西南風影響水氣多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山區及嘉南高一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山區及嘉南高一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片

今天是24節氣的「芒種」。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山區及嘉南高一帶有局部短暫陣雨。

未來10天天氣及端午連假天氣部分，賈新興表示，明天午後竹苗以南山區、嘉南高及宜花東有局部短暫雨，周五午後各地有局部短暫陣雨。周六清晨新竹以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨，周日清晨嘉義以北有零星短暫雨，午後各地有局部陣雨。

下周一就是端午節，他說，下周一至下周五受西南風影響，水氣多。清晨西半部沿海易有局部短暫雨，午後除桃竹苗有零星短暫雨之外，其它地區有局部短暫陣雨或雷雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山區及嘉南高一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以南山區及嘉南高一帶有局部短暫陣雨。本報資料照片

賈新興

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