今「芒種」各地短暫陣雨 端午連假鋒面影響天氣更差

昨天受東北季風減弱及華南雲系移入影響，各地天氣較陰沉，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，以中南部有較廣泛短暫雨為主，午後熱力發展也偏弱並局限於中南部山區，降雨量都不大。北部及宜蘭地區高溫為26-28度，中南部及花東地區高溫為29-32度，北台灣相對較涼爽，至今晨各平地低溫在約19-22度之間。

今天是24節氣的芒種。林孝儒表示，預期今明兩天台灣底層處於偏東至東南風的環境，並伴隨華南雲雨區的東移影響，各地天氣持續陰沉，且有較廣泛的短暫雨機會。

午後的熱力作用雖然較弱，但林孝儒表示，中南部山區仍有些對流發展機會，可能帶來短暫陣雨，前往山區須留意突然其來的陣雨。

氣溫方面，他說，由於雲量多且有降雨，預測北部及東北部高溫約24-28度，中南部及花東地區高溫約27-31度，各平地低溫約19-23度，北台灣將較為涼爽，南部高溫亦有些趨緩。

周五起華南雲雨區將逐漸減弱，林孝儒表示，盡管仍有部分華南雲系東移通過的機會，但雲層相對更為淺薄，大致上降雨影響不大，然而周五開始轉為偏暖南風環境，各地氣溫回升，高溫普遍為27-32度左右，為較悶熱天氣，且午後配合熱力作用影響，各地山區有短暫陣雨或雷雨，且時有較大雨勢需注意。

周末迎接端午連假，林孝儒表示，周六至下周一將隨著北方鋒面南下靠近至北部海面擺盪影響，天氣將更加不穩定了，除了各地容易受熱對流發展，而有短暫雷陣雨以外，北部亦不排除受鋒前雲系影響，時有短暫陣雨，屆時仍要視對流發展情況。

此外，林孝儒表示，由於台灣附近轉為西南風環境，雖然風速不強，但水氣較多，因此迎風面的中南部不定時會有短暫陣雨機會。