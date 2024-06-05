今天「芒種」各地降雨機率高 明天雨區擴大 端午連假雷雨轟南部

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高。本報資料照片
今天西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高。本報資料照片

今天是24節氣的芒種。中央氣象署表示，今天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，整天陸續有雲系從台灣海峽移入，西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，而東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高，外出建議要攜帶雨具備用。

氣溫方面，氣象署表示，今天清晨北部、東半部低溫為22、23度，其他地區為24至26度，感受稍涼，而白天高溫因雲多下雨都略為下降，北台灣高溫為25、26度，其他地區為27至30度，感受舒適溫暖。

氣象署表示，明天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，雲系從台灣海峽移入台灣西半部地區，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間雨勢仍明顯，而東半部地區大致為多雲、偶有局部短暫陣雨的天氣。

下周一端午節，周六起迎端午連假。氣象署表示，周五、周六環境逐漸轉為偏南風，氣溫回升；水氣仍多，迎風面的南部、東南部整日不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，而其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，沒下雨時感受較悶熱。

氣象署表示，周日至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣處於鋒面前緣偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，留意午後有局部短暫雷陣雨。

12日至14日鋒面在台灣附近，氣象署表示，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；留意強烈西南風帶來充沛水氣，不過其位置、強度仍有不確定性，須持續觀察。

未來1周受華南水氣或鋒面影響，易有降雨出現，氣象署表示，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。

今天西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高。本報資料照片
今天西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高。本報資料照片

氣象署 鋒面 雷雨

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