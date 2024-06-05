今天「芒種」各地降雨機率高 明天雨區擴大 端午連假雷雨轟南部
今天是24節氣的芒種。中央氣象署表示，今天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，整天陸續有雲系從台灣海峽移入，西半部地區不定時有局部短暫陣雨出現，而東半部地區大致為多雲、偶有短暫陣雨的天氣，各地降雨機率高，外出建議要攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象署表示，今天清晨北部、東半部低溫為22、23度，其他地區為24至26度，感受稍涼，而白天高溫因雲多下雨都略為下降，北台灣高溫為25、26度，其他地區為27至30度，感受舒適溫暖。
氣象署表示，明天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，雲系從台灣海峽移入台灣西半部地區，降雨機率較高且雨區廣泛，不定時有短暫陣雨出現，且短時間雨勢仍明顯，而東半部地區大致為多雲、偶有局部短暫陣雨的天氣。
下周一端午節，周六起迎端午連假。氣象署表示，周五、周六環境逐漸轉為偏南風，氣溫回升；水氣仍多，迎風面的南部、東南部整日不定時有局部短暫陣雨甚至雷雨，而其他地區大致為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，沒下雨時感受較悶熱。
氣象署表示，周日至下周二鋒面位於台灣北部海面，台灣處於鋒面前緣偏西南風的環境，大氣潮濕溫暖，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，留意午後有局部短暫雷陣雨。
12日至14日鋒面在台灣附近，氣象署表示，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨；留意強烈西南風帶來充沛水氣，不過其位置、強度仍有不確定性，須持續觀察。
未來1周受華南水氣或鋒面影響，易有降雨出現，氣象署表示，山區仍需留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，行經山區路段應保持警覺，並注意自身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言