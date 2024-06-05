證交所主辦機構投資人觀點論壇 逾300位公司代表熱烈參與

為讓上市公司了解國外投資新趨勢、機構法人心態與關注重點，臺灣證券交易所6月3日舉辦機構投資人觀點論壇，吸引全台逾200家上市公司、共計約300位公司代表出席論壇，並獲得熱烈迴響。

證交所辦理機構投資人觀點論壇，遠自國外邀請貝萊德（BlackRock）、滙豐銀行及ISS-Corporate等機構代表，共同探討國外投資新趨勢與機構投資人投資決策觀點，提供在場上市公司與會者瞭解，並就公司治理、資訊揭露與永續發展等相關議題進行分享。

正交所董事長林修銘致詞表示，「考量國內實務狀況，上市公司與外資間的溝通，因為文化、語言、制度等多方面的差異，使得外資機構無法充分掌握上市公司資訊，同時上市公司也往往較難準確掌握外資的需求和期望。因此，我們有必要共同努力拉近彼此的距離，並探索出更高效的溝通與合作方式。」

金管會證期局組長黃仲豪致詞指出：「近年外國機構投資人在台灣資本市場的參與度不斷提高，且隨著全球資本市場的日益緊密，上市公司與外資機構之間的溝通顯得尤為重要。金管會近年亦一直積極推動強化公司治理、資訊揭露以及永續發展相關政策，讓上市公司在公司治理結構、資訊透明度和長期價值創造方面能夠達到更高的標準。」

這次「機構投資人觀點論壇」包括兩場精彩的專題演講，首先，由貝萊德亞太區主動投資主管兼新興市場投資長Belinda Boa講述「永續投資策略的觀點」，Belinda Boa表示：「作為受託人，我們的職責是為委託人提供選擇、以穩健的研究、數據和分析作為基礎，在授權範圍內尋求最佳風險調整後報酬率。」

接續由ISS-Corporate歐非中東及亞太區事業群董事總經理Stephen James講述「股東行動主義時代的資訊揭露」，Stephen James表示：「ISS-Corporate很高興與台灣各公司代表分享我們對當前市場以及亞洲地區對ESG揭露的看法。」 Stephen James補充說明：「未來臺灣將實施IFRS S2，公司應注意其揭露內容，以確保與未來已承諾實施的IFRS S2保持一致。」

最後的座談會以「全球視角中的臺灣市場」為主軸，由證交所副總陳麗卿擔任主持人，與滙豐銀行亞太區股權策略主管Herald van der Linde、貝萊德盡職治理團隊日本外亞洲市場主管Shinbo Won及ISS-Corporate副總監暨亞太區業務發展主管Dan Cheng，深入詳談機構投資人如何看待臺灣市場，剖析機構投資人的投資理念與決策過程，同時也分享對台灣上市公司治理、資訊揭露與永續發展等議題的深入看法。

論壇探討內容除有助提供上市公司經營投資人關係的參考，並可加強上市公司與機構法人之間的溝通和經營策略，提升上市公司能見度、增加市場價值，企業若能作好投資人關係更有助隱形冠軍被發掘的機會。

證交所近年持續致力於推動市場透明度與公司治理，提升資本市場永續發展，這次論壇成功更進一步協助加強上市公司與機構法人間的溝通和經營策略，展望未來，亦將繼續拉近上市公司與機構投資人間距離，促進兩者之間的議合。