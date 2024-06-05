今天「芒種」雲多偶雨 吳德榮：端午連假滯留鋒防雷雨

今天是24節氣的芒種。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天中高層雲移入，且逐漸增厚，各地雲量多、偶有局部少量降雨，山區雨較明顯；北台灣稍偏涼，其他地區白天微熱。北部20至27度，中部21至31度，南部22至33度，東部20至32度。

明天微弱鋒面掠過，吳德榮表示，大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其在午後，有較大雨勢。北台灣仍偏涼，其他白天微熱。

至於即將到來的端午連假的天氣部分，吳德榮表示，周五至下周二包括端午連假，滯留鋒大致在北部海面醞釀、南北徘徊，台灣氣溫漸升，天氣悶熱。西南風帶來水氣多、大氣很不穩定，有局部陣雨或雷雨的機率，尤其在午後；其中偶有強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨。應觀察最新模式的調整，屆時亦應注意中央氣象署的最新訊息。