健康你我他／分隔容器 乾濕分離速冷藏

夏天氣候燥熱又濕黏，在溫度與濕度升高下，熱騰騰的食物容易腐壞變質。天然海鹽、有機純醋液是我家中食物的防腐首選，再搭配保鮮盒或分隔容器，放入冰箱後，保存效果相得益彰。

醃漬食物是老祖宗流傳的智慧，炎炎夏日家人胃口較差，通常冰鎮過後的醃菜可讓人胃口大開。我常將小黃瓜先殺青後，再佐蒜碎、辣椒末，並以醋抓醃，放入冰箱冷藏即成一道開胃小點。

為了家人健康，常準備冷便當的我，也常設定電子飯鍋於清晨煮飯，以醋淋飯攪拌，蓋上散熱巾保濕吹涼，再加上醋醃番茄、紅蘿蔔，就是好吃黏彈的醋飯便當。

鹽類也是保存食物的祕密武器，在乾淨潔淨前提下，我偶爾會以鹽巴醃漬蔬菜，或是將鷹嘴豆、堅果烘烤後，再沾裹鹽巴與調味粉；而經蒸煮、烘烤、少油衛生的蛋肉類、鯖魚、秋刀魚等，也可於煮熟後放涼，以醬油或味增液醃漬，冰存後也是數道桌上佳餚。

其實，保存食物的關鍵，還是「乾濕分離」以及使用乾淨衛生的容器。餐桌上應遵守餐桌禮儀，使用公筷母匙，避免沾染口水，如有剩菜，當手摸盛裝的容器不燙時，即應裝入玻璃或塑膠製保鮮盒，放入冰箱後也應盡速完食。

畢竟，親自下廚的初衷是為了家人健康，只有善用調料與道具，才能讓食物安心下肚，常保健康。