B肝表面抗原「陽轉陰」 不等於痊癒

30歲趙先生從小知道自己B型肝炎帶原，長期追蹤肝功能都正常，今年健檢發現「B肝表面抗原（HBsAg）」呈陰性。他不禁好奇，「我的B肝痊癒了嗎？」醫師提醒，在免疫系統作用下，確實可能清除B肝表面抗原，但此時肝臟內可能還是有B肝病毒，仍有肝癌風險，當免疫力變差，表面抗原可能復陽，所以仍因追蹤肝功能及超音波。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初表示，B型肝炎是B肝病毒感染肝臟造成，在血液中可以驗出B型肝炎表面抗原，但大多是慢性感染，通常會在很多年後才出現症狀；傳染途徑可分為「水平傳染」的血液、體液傳染，或「垂直傳染」，生產時經媽媽傳染給孩子。

表面抗原陽性患者又稱帶原者，康本初指出，在人體免疫系統作用下，表面抗原可能消失，指表面抗原陰性，可用「功能性痊癒（functional cure）」形容，這時肝臟裡可能還是有B型肝炎病毒，當免疫力變差時，表面抗原有可能復陽，重新在血液裡驗到，因此B型肝炎表面抗原呈陰性，「仍可能是B型肝炎患者」。

康本初提醒，帶原者在病毒量上升、肝功能異常時，應積極治療，引免併發慢性肝炎、肝纖維化，甚至進展為肝硬化、肝癌等；病毒量低的帶原者，肝臟尚未出現病變，沒有明顯不適症狀，但能傳染他人，因此要注意與他人的體液或血液接觸。

康本初表示，即便B型肝炎表面抗原由「陽轉陰」，仍應至少每年定期追蹤肝功能及超音波，沒有病史，但有肝炎、肝硬化、肝癌家族史者，應至腸胃肝膽科門診，評估是否需要進一步抽血檢驗B肝核心抗體（AntiHBc），或是其他肝臟檢查，目前國健署提供45至79歲民眾（原住民40至79歲），終身一次B型肝炎篩檢，民眾可至合約醫療院所篩檢，了解自身情況。