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NVIDIA攜手長庚 合作AI智慧醫療

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell(右)等一行人昨天拜會林口長庚，與院長陳建宗(左)等一同座談。圖／長庚醫院提供
NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell(右)等一行人昨天拜會林口長庚，與院長陳建宗(左)等一同座談。圖／長庚醫院提供

個人化精準醫療是未來大趨勢，NVIDIA（輝達）將AI導入醫療照護領域、開發診斷方式，輝達執行長黃仁勳來台造成旋風，並於6月2日公布攜手長庚醫院合作，NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell昨天再率團至林口長庚拜訪。長庚表示，未來將共同推動台灣智慧醫療產業的技術創新和發展。

Kimberly Powel昨天一早抵台後，即前往林口長庚，由院長陳建宗、醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫等人接待。陳建宗表示，這次合作將透過NVIDIA的加速器計畫，滿足臨床實務應用，共同推動與引領台灣智慧醫療發展，這次訪問象徵雙方強強聯手深化合作的開始。

郭昶甫表示，林口長庚自2018年5月成立AI核心實驗室後，積極開發並推動AI在臨床醫療應用，包含影像、訊號及數據分析等模型，已取得三項食藥署醫療器材許可證，例如腕部舟狀骨骨折偵測軟體、心房顫動偵測軟體、心室收縮功能篩檢。

長庚更致力於發展生成式人工智慧（Gen AI）領域，將醫療結合AI智慧，目前推出超過40個臨床模型、完成5項生成式AI專案，包含病房輔助機器人協助護理師發放物品及病程紀錄等臨床業務；「AI學姊系統」運用語音智慧化護理會診系統，可快速回答問題、協助醫療決策並回應病人需求，強化專業支援、病人照護並簡化臨床工作流程。

Kimberly Powell表示，林口長庚很早就布局AI，加上NVIDIA在的發展經驗，可結合雙方的專長嘗試許多應用。她指出，NVIDIA在其它領域的成功經驗，例如無人駕駛技術等，可在醫療AI上進一步取得進展。

雙方昨天進行深入座談，分享對台灣未來兩年醫療發展趨勢，以及技術創新及市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療應用趨勢，以及跨國醫療環境的變化等議題。長庚也介紹院內最新各項AI技術開發進展，進一步探討與NVIDIA如何合作，雙方共同創新。

林口 語音 長庚

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