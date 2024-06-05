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宜蘭先進數位X光乳攝車啟用 可揪出0.007公分腫瘤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車。記者戴永華／攝影
宜蘭每年新增250名乳癌患者 ，平均不到兩天就發現1名患者，縣政府以2千多萬元購買一輛先進的數位X光乳房攝影車。記者戴永華／攝影

宜蘭每年新增250名乳癌患者，縣府斥資2千多萬元，購置數位乳房X光攝影車昨啟用，先進儀器可揪出0.007公分乳房細小鈣化點或腫瘤，除預約受檢，車輛也會主動出擊到各鄉鎮市巡迴服務。

乳癌發生率高，被視為婦女健康的「頭號殺手」，醫生表示，若早期發現存活率近100%，第4期（晚期）乳癌5年存活率低於4成。可見定期篩檢、早期發現治療重要性，篩檢最簡便有效方法是乳房X光攝影，有機會揪出無症狀的零期乳癌。

宜蘭縣衛生局的乳攝車2010年上路迄今，服務4萬3千人次，檢出異常個案3115人，為求更精準，以縣款2200萬元購入全新的數位乳房X光攝影巡迴車，配置與醫學中心同等級攝影儀器。縣長林姿妙表示，有了這部檢查利器，希望提升婦女接受乳房X光攝影檢查意願，降低乳癌發生與死亡率。

衛生局表示，數位乳房X光攝影解析度高，可偵測到0.007公分的細小鈣化或腫瘤，檢查時間比傳統X光攝影更快，目前政府補助45至69歲婦女，及40至44歲二等血親（即祖母、外婆、母親、姊妹、女兒）曾罹患乳癌的婦女，2年1次免費乳房X光攝影檢查。衛生局癌症篩檢專線（03）9352722。

X 乳癌

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