送禮券催打 XBB疫苗接種率仍僅11％

國內新冠肺炎疫情持續，近期每周皆新增兩百多個確診病例、死亡廿多人，衛福部原欲拚五月底XBB疫苗接種率超過兩成，各縣市祭出數百元禮券、精美不沾鍋等好禮催打，但迄今僅一成一，地方衛生單位人員直呼「不知道還能做什麼催打」。

為求達標，各縣市推出打疫苗、送好禮等活動，例如，雲林縣水林衛生所五月下旬辦辦社區催打活動，將疫苗注射併入社區老人健檢項目，六十五歲以上民眾施打後，可獲市價近千元的不沾鍋，六十五歲以下則送一串財神衛生紙。

南市衛局則針對不同族群提供不同的精美宣導品，包含，電子體溫計、保鮮盒、洗手紙、鉛筆盒等，且平假日均設置接種站及合約院所隨到隨打。嘉義市衛生局則贈送體溫計、新鮮蔬果，另與學校、照服機構合作安排施打，只要卅人以上機關團體，即派員前往施打。

許多衛生單位人員逐一致電社區高風險的民眾，請託接種疫苗。一名衛生所人員表示，之前預算較多，還能送五百元禮券、鍋具，現在補助經費變少，單一宣導品預算頂多兩百元，打氣更見低迷，已經不知如何催打。

奇美醫院感染科主治醫師陳宏睿表示，民眾不願施打XBB疫苗，原因在於對疫苗資訊感到負擔和倦怠，產生惰性或不作為，這就是「疫苗疲勞」；有人則怕接種後發燒、全身痠痛等副作用，有人擔心長期疫苗併發症，不過，新冠持續突變，高風險族群接種疫苗，才能對突變株產生保護力。