專家看法：青少年拒學、作息改 宜冷靜傾聽

國內青少年自殺死亡率攀升，衛福部桃園醫院精神部主治醫師蘇柏文說，自殺人數降不下來原因眾多，青少年追求同儕歸屬與權威認同，加上內分泌變化，情緒起伏波動較大，遇到挫折時，萌生自我否定或無價值感，出現自我傷害行為與衝動。

衛福部台中醫院心理治療師劉子豪說，青少年在社會化過程可能遇到學業、人際壓力，尤其現在網路發達，包括臉書、LINE群組等網路社群平台按讚數、評價，都會影響青少年心理狀況，甚至出現憂鬱、輕生念頭。

劉子豪提醒，青少年出現拒學、生活作息改變，可能是遭遇壓力出現焦慮、心情低落的情緒表徵，建議家長冷靜下來傾聽孩子的想法，理性與孩子溝通。

蘇柏文指出，目前政府大多著重於已出現憂鬱，或有自殺意念青少年提供資源，他建議，政府針對未滿15歲學子也可提供便利友善諮詢服務，在出現憂鬱情緒或自殺行為前，及早適度陪伴。