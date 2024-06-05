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6都最少 桃園心理諮詢僅28家

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

國內2014年起，15至24歲青少年自殺死亡率逐步上升，25歲至44歲也有同樣情形。桃園市議員李宗豪指出，桃園為六都最年輕城市，15至30歲搜尋心理諮詢的流量曾高居全國第2，儘管桃園市民一年可獲得4次免費心理諮詢，但是參與心理諮詢的機構僅28家，居六都之末，有必要增加。

衛生局表示，桃園市心理諮詢關懷員人力在六都中僅次於高雄、台中，中央補助設置5個社區心理諮詢中心，今年會在楊梅、平鎮再增設。不過，李宗豪認為5個中心還是不足，衛生局表示會朝建立多個中心發展。

衛生局表示，桃園10年來人口增加30多萬，自殺死亡人數約300至330人。去年9月至今年3月，媒合15至30歲年輕族群心理諮詢3000多人，代表需求大。

李宗豪說，統計顯示，15至30歲搜尋心理諮詢關鍵字的人數，桃園市為第2高，可見此年齡層心理諮詢需求相當高，但桃園市可參與心理諮詢的機構僅28家，居六都之末，遠不及北市80家，其至只有台中56家的一半。

李宗豪以龜山為例，新入住不少年輕家庭，加上區內有多所大學，但心理治療診所只有兩家，非常不足，龜山區衛生所一周只有一天下午開診，對上班族很不方便，李說，衛生局應自編預算增加據點服務，並和林口長庚醫院相關科合作。衛生局回應，確實應該增加心理諮詢機構，會編預算加強。

聯合報提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

桃園 衛生局

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