影／海科館島雨時尚秀 伊林模特兒拉開織造未來序幕

環境部、教育部今天在基隆市國立海洋科技博物館，舉辦2024資源永續循環主題特展──織造未來開幕活動，透過別開生面的島雨時尚秀，共同推動綠色設計及永續時尚，希望讓資源循環再利用理念更被民眾了解，深入人心。

海科館表示，為了讓民眾更了解資源循環、環境教育及永續發展的重要性，同時響應國家資源循環零廢棄政策，環境部與教育部6月5日至9月29日國科館舉辦織造未來特展，並在今天特別舉辦開幕活動。

環境部次長沈志修說，全球近年興起快時尚風潮，隨之而來的環境問題也不容忽視。這次舉辦織造未來特展，採用可循環的綠色設計，摒棄傳統展場那些不可回收的木材或大量紙張，還將太空屋的未來場域概念引入展覽。

特展也介紹各種環保布料，像是透過創新技術將咖啡渣再製為具有透氣排汗功能的生質薄膜，取代不可分解的化學物質。或是透過創新冷轉印技術，有效減少染織過程中的汙水排放，並採用色母紗線技術，提升色牢度並降低環境負擔。

開幕活動結合時尚走秀今天下午登場，訴求「打開衣櫥，少買一件衣服；永續循環，為地球打算」，策展人陳俊良呈現「透白」、「紛彩」和「燦銀」3大主題共45套作品，結合基隆具有的城市特色和環境故事，經由依林模特走秀團隊演繹，讓民眾欣賞到具有未來設計並與國際接軌的精彩表演。