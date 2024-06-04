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影／海科館島雨時尚秀 伊林模特兒拉開織造未來序幕
環境部、教育部今天在基隆市國立海洋科技博物館，舉辦2024資源永續循環主題特展──織造未來開幕活動，透過別開生面的島雨時尚秀，共同推動綠色設計及永續時尚，希望讓資源循環再利用理念更被民眾了解，深入人心。
海科館表示，為了讓民眾更了解資源循環、環境教育及永續發展的重要性，同時響應國家資源循環零廢棄政策，環境部與教育部6月5日至9月29日國科館舉辦織造未來特展，並在今天特別舉辦開幕活動。
環境部次長沈志修說，全球近年興起快時尚風潮，隨之而來的環境問題也不容忽視。這次舉辦織造未來特展，採用可循環的綠色設計，摒棄傳統展場那些不可回收的木材或大量紙張，還將太空屋的未來場域概念引入展覽。
特展也介紹各種環保布料，像是透過創新技術將咖啡渣再製為具有透氣排汗功能的生質薄膜，取代不可分解的化學物質。或是透過創新冷轉印技術，有效減少染織過程中的汙水排放，並採用色母紗線技術，提升色牢度並降低環境負擔。
開幕活動結合時尚走秀今天下午登場，訴求「打開衣櫥，少買一件衣服；永續循環，為地球打算」，策展人陳俊良呈現「透白」、「紛彩」和「燦銀」3大主題共45套作品，結合基隆具有的城市特色和環境故事，經由依林模特走秀團隊演繹，讓民眾欣賞到具有未來設計並與國際接軌的精彩表演。
海科館館長陳素芬說，環境永續循環主題展期間，海科館主題館大門前有全台唯一太空艙展區方式，帶領民眾透過展覽，感受綠色設計與永續時尚，從而瞭解資源循環、環境教育及永續發展的重要性。展覽資訊可上環境部資源循環署臉書粉專或國立海洋科技博物館網站查詢。
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