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下周六之前都還來得及 國健署公費HPV疫苗開放補打

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
國健署113年2月起將針對111年入學之國中女生提供校園接種第2劑HPV疫苗服務。本報資料照
國健署113年2月起將針對111年入學之國中女生提供校園接種第2劑HPV疫苗服務。本報資料照

HPV疫苗接種可預防高達7成致癌高危險型別的HPV病毒感染。衛福部國健署自113年9月起提供國中女生接種，107至110年入學國中女生完整接種2劑疫苗涵蓋率分別達到75.2%、86.0%、86.1%、91.7%。國健署今再宣布「補打政策」，符合資格的國中二、三年級女學生，可於今年6月15日前向地方政府衛生局提出補接種申請。

HPV主要透過性接觸傳染，HPV疫苗雖然可以預防相關型別的病毒感染，但仍無法百分之百預防子宮頸癌，因此接種HPV疫苗後，仍須有安全的性行為，且應正確使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢。

接種HPV疫苗，預防子宮頸癌，已被WHO認可安全及有效。目前追蹤受試者的時限最長約12年，尚無法證實接種HPV疫苗後可維持多長的保護效期，長期保護力有待觀察。

國健署提醒，9月即將迎來開學季，除了HPV疫苗之外，流感疫苗也將展開校園接種，根據WHO資料以及疾病管制署說明，HPV疫苗屬於非活性疫苗，經醫師評估後，可以與其他非活性或活性疫苗一同接種。流感疫苗也屬於非活性疫苗，民眾可依需求選擇同時間但分開不同手臂施打，亦可間隔任何時間接種，以利接種後反應之判別。

目前為國中女生接種第2劑HPV公費疫苗時期。國健署表示，經過分析後，發現部分國中2、3年級女生，至今未施打過任何1劑HPV公費疫苗，因此開放補接種申請。

有意願補打的國中生、家長得要注意。國健署表示，只要在補接種期限內完成打完第1劑HPV公費疫苗，後續第2劑一樣為公費，且第1劑接種時已滿15歲，則需依仿單接種3劑才算完整接種，因此第3劑也是公費。

國健署提醒，開放補接種HPV公費疫苗申請對象，分別為97年9月2日至98年9月1日出生的國中3年級女生、98年9月2日至99年9月1日的國中2年級女生，提醒符合資格的女學生，經由家長或監護人同意後，依仿單建議時程及早完整接種2劑疫苗。

HPV 國健署

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