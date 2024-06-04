值回票價？門票1200元「比羅浮宮貴」掀議 富邦美術館這麼說

富邦美術館於5月4日開幕，一般票要價新台幣1200元引發討論。富邦美術館今天回應，美術館相關收入未來均會用於回饋藝術與美學教育，同時也希望以此來探討藝術的真實價值。

富邦美術館目前有羅丹特展及典藏展，雙展門票包含一般票1200元、早鳥票880及限量3萬張的富邦人專屬票680元，另推12年國教及教師優惠套票200元。

典藏雜誌社社長簡秀枝1日於臉書貼文指出「1200元門票合理嗎？」引據國外門票訂價最貴是美國大都會博物館28美元（註：約新台幣908元）；巴黎羅浮宮、龎畢度中心在17歐元（註：約新台幣597元）以下。

簡秀枝表示，參觀一趟美術館收1200元，就算預購早鳥票，或享優惠價的富邦員工，都超乎一般受薪家庭的娛樂開銷。另富邦美術館使用台北市信義區A25公有地，享受容積獎勵措施。既享市有財產，略作回饋並非強求，不過富邦集團是國內企業佼佼者，有能力和義務協助政府修補藝術文化軟實力的落差。

簡秀枝發布貼文後引發諸多討論，如作家顏擇雅轉發貼文表示：「為了抗議這麼不合理的門票價格，我建議大家抵制。」另有人留言表示：「土地是公眾的，富邦如果沒有允諾蓋這美術館，政府會給他們標下這塊地嗎？根本本末倒置。」

國立台北藝術大學美術系名譽教授曲德義向中央社記者表示，且不論歐美，以民情相近的日本、韓國等非公立美術館舉例，韓國三星美術館由世界級建築師波塔（Mario Botta）、努維爾（Jean Nouvel）、庫哈斯（Rem Koolhaas）打造，10,000韓元（約新台幣235元）可走訪3館所，而日本著名森美術館門票則是1800日圓（約新台幣371元）。

曲德義表示，若企業經營私人美術館當然有其定價策略，鮮少看見如富邦美術館門票之貴的價格，但無論票價高昂與否，都要讓人感到「值回票價」才是重點，目前富邦美術館開幕雙展還需觀察觀眾迴響。

富邦美術館今天以書面回應中央社記者表示，富邦美術館門票為兩個展覽（特展與典藏展）的收費，就目前國際美術館收費方式，除了門票外，還會針對特展另外收取不同的費用。另針對十二年國教學生（即6-18歲在學學生）及教師提供200元優惠門票，以支持教育推廣，開館至今已銷售逾千張。

富邦美術館表示，希望以此來重新探討藝術的真實價值。籌畫一個展覽非常不容易，需投入非常多的人力、物力與金錢。從首檔展覽為例，便耗時2年多籌畫，運輸與保險費用十分高昂，但仍希望以教育為本，透過合理的展覽票價，轉而成為推廣藝術教育的資源。