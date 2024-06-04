陳庭妮深入全球最大難民營 籲民眾響應「飢餓三十」即刻救援

第35屆的飢餓三十人道救援行動主題為「搶救奮力生存的孩子」，並邀請藝人陳庭妮擔任代言人，親身走訪國內外急迫景況。陳庭妮今在記者會上分享探訪生命小鬥士「小閔」了解特況兒少議題，更啟程到孟加拉東南方科克斯巴扎爾（Cox’s Bazar），在全世界最大的難民營，近距離感受百萬名羅興亞人的生活。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，無論國內外災難、意外和衝突下的脆弱生命，都是飢餓三十緊急救援對象，如0403花蓮強震成立兒童關懷中心，社工帶兒童在餘震中避難，在偏鄉幫煮熱食。除此，展望會平日也在各社區推動防災士培訓及防災觀念，今年更導入分級管理制度，提供最脆弱兒少積極輔導扶助金及生活關懷。在國外，台灣世界展望會加入全球飢餓回應，和國際共同搶救3000萬名飢餓兒童，不讓飢餓和營養不良奪走生命。

今天記者會上，陳庭妮分享到中部探訪從小就坐著輪椅的小閔，「小閔告訴我，她只要外出就不太能喝水，或是只含著水在口裡稍微解渴，因為上廁所不方便，她必須控制飲水量」身體不便加上家境清寒，對多數人來說已經是生命中難以承受的難關，但小閔對待生命困境卻豁達開朗，令她印象深刻。

陳庭妮也走訪孟加拉入難民營。她分享，營內超過75%是兒童和婦女，飢餓、熱、擠、缺水、缺乏隱蔽的門戶就是生活日常，「孩子從小生活在這樣的環境，可能以為世界就是這個樣貌。」

展望會指出，2017年緬甸衝突時流亡出逃的羅興亞人，由於不被緬孟兩國認可身分，故沒有教育、財產、就業及遷徙自由，只能在營內接受糧援，每人每日配額約台幣10塊錢，相比世界銀行（World Bank）所訂2.15美元貧窮線遠低於7倍的極度匱乏。在無聲的飢餓中，50萬名營區兒童更面臨營養不良、暴力虐待及人口販運或性剝削的威脅，還常因竹棚屋易引燃而無處可歸。

2023年起，19號營區設立兒童早期發展中心，讓6歲以下幼兒在安全空間裡，學基礎緬甸文字、自己家鄉文化，生活知能，發展人際關係。走近中心時，陳庭妮眼尖瞄到側邊標示牌上的「Supported by: World Vision Taiwan」，當下心情有些激動，「一剎那我有點想哭，覺得大家付出真的都有送到這裡，一點棉薄之力真的可以讓孩子更好。」

陳庭妮說，眼前困境令人絕望，但每個小行動都帶來轉變的無限希望。這趟她親眼看見更想大聲地說「你我的付出真的會送到當地，我們和孩子就像在平行時空共好向前行，勇敢做出行動真的會改變世界！」