黑豆加值技術技轉4業者 推動產業升級

黑豆具商品價值，台南區農改場今天與4家業者簽約技轉2項「黑豆素材加值應用技術」，2項都技轉的舞茶實業說，國內外攝取植物性蛋白客層已逐漸成形，銀髮族、運動族都愛。

農業部台南區農業改良場今天舉辦「國產黑豆機能性成分技術開發成果發表暨技轉簽約」記者會，計有2項黑豆素材加值應用技術技轉予業者。

台南區農改場場長羅正宗說，首先是「黑豆機能性成分製備技術」技轉給舞茶實業股份有限公司，此技術運用生物性水解技術，將黑豆細胞壁溫和破壞，有效釋放植物性優質蛋白，提升小分子蛋白（游離胺基酸）等機能成分，銀髮族、運動族都適合。

其次是將「黑豆植物性飲品調製技術」技轉給3家業者，包含舞茶實業開發成沖泡飲品「黑豆黑米穎果皮茶」，米大師美食生技股份有限公司開發出米豆穀物產品的黑豆飯，田庄食品有限公司開發出黑豆素滴精多醣新品，以及陳上有限公司預備導入開發黑金植萃新品。

2項技術都簽約技轉的舞茶實業董事長林衛仲說，他剛從泰國食品展回國，將與新加坡代理商合作，還要前往日本參展，也要跑歐、美等地食品展，因為植物性蛋白的農產加工品，已在海內外形成客層，從老人到年輕人都包含在內，希望同步深耕國內外市場。

羅正宗說，該場運用科研加值技術，突破黑豆傳統加工限制，提升多元加值空間，並促進產業鏈的緊密聯繫。