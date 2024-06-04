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桃機如何晉升世界轉機樞紐？ 國際航協點先改善1問題：非常有潛力

聯合報／ 記者甘芝萁／杜拜即時報導
IATA北亞區副總裁解興權表示，旅客透過桃機中轉到北美是非常方便與具有競爭力的，但須先解決桃機腹地狹小問題。圖／記者甘芝萁攝
IATA北亞區副總裁解興權表示，旅客透過桃機中轉到北美是非常方便與具有競爭力的，但須先解決桃機腹地狹小問題。圖／記者甘芝萁攝

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)，與世界運輸高峰會目前在杜拜舉辦一連3天的會議。IATA北亞區副總裁解興權表示，旅客透過桃機中轉到北美是非常方便與具有競爭力的，但桃機腹地狹小，空中運輸連結還須再加強，才能扮演好世界轉機樞紐的角色。

由於中美關係的緊張，疫情後往返中國與美國間的直航航班大幅下滑，今年3月底，美國交通部才發布最新通告，允許中國方的航空公司每周執行50個中美直航客運往返航班，讓雙方每周直航航班量增加到80班以上，但仍未達疫情前的25%。疫情前，中美間每周的直飛航班量超過300班，2018年更提供超過850萬人次搭乘直航航班往返中美之間。

不少旅客要往返中國與美國間，現在都會選擇轉機，解興權也透露自己之前就是搭長榮航空，透過桃園機場中轉，從北京前往美國，非常方便與便利。他認為，桃機要發展成轉機的樞紐是非常有潛力的，現在桃機也導入One ID服務，讓自美國中轉的旅客轉機時間大幅減少，但桃機面對轉機市場的確還有另外嚴重的問題。

解興權表示，過去來台也多次拜訪政府、機場公司等單位，的確現在桃機的空間非常受限，必須有足夠的空間才能提升更大的服務量能、效率，進而提升旅客轉機時的舒適程度。另外就是空中的連結性，以新加坡樟宜機場、杜拜機場來說，一天上千個航班連結世界各地，這塊也是桃機必須再補上的。

桃園機場 航班 轉機

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