明後降雨機率高！北部低溫僅22度 端午連假再迎鋒面「暖濕悶熱」

明後2天降雨機率高，中央氣象署預告員黃恩鴻表示，受到華南雲雨區影響，降雨機率偏高，全台溫度稍涼，北部低溫22至24度；周五雨區集中在南部、東南部，不定時短暫陣雨及雷雨，端午連假期間均屬濕悶熱的天氣型態。

黃恩鴻表示，周三、四（5、6日）天氣型態類似，受到華南雲雨區影響，雲多但降雨機率也偏高。西半部有短暫陣雨，其他地區多雲偶有零星降雨。

周五、六（7、8日）環境風場轉南風，水氣順著南風移入台灣，雨區主要集中在南部、東南部，會出現不定時短暫陣雨及雷雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二（9至11日）環境風場偏西南風，在台灣北部海面有一波弱鋒面，結構雖鬆散，但水氣多，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有局部雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，明後天全台溫度稍涼，預估北台灣低溫22至24度，其他地區24至26度，白天北台灣高溫25至27度，其他地區27至30度。

周五、六（7、8日）因環境風場轉南風，天氣變得更為悶熱，全台高溫普遍30至31度；周日至下周二（9至11日），整體環境處於暖濕的天氣型態，感受悶熱。