NVIDIA聯手長庚醫院 推動AI智慧醫療

個人化精準醫療是未來大趨勢，NVIDIA（輝達）將AI導入醫療照護領域、開發診斷方式，繼6月2日於官網公布攜手長庚醫院的合作訊息後，NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell於6月4日再率團至林口長庚醫院拜訪。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，感謝NVIDIA肯定長庚多年來在智慧醫療的努力與創新成果，這次合作將帶來無限可能性，透過NVIDIA的加速器計畫，滿足臨床實務應用，共同推動與引領台灣智慧醫療發展。

雙方進行深入座談討論，分享對台灣未來兩年醫療行業發展趨勢的看法、技術創新及市場戰略，包括數位轉型、生成式AI、人工智慧在醫療診斷和治療中的應用趨勢，以及跨國醫療環境的變化的應變等議題。長庚醫院也介紹院內最新各項AI技術的開發進展，進一步探討與NVIDIA如何在硬體加速、軟體工具和技術支援等方面提供幫助。

林口長庚醫院自2018年5月起，成立醫療人工智能核心實驗室；2023年2月成為全台首間獲智慧醫材許可的醫院，運用最大醫療體系的優勢，擁有最豐富的大數據。林口長庚醫療人工智能核心實驗室主任郭昶甫表示，長庚醫院積極開發並推動AI在臨床醫療的應用，包含影像、訊號及數據分析等模型，目前已取得3項食藥署醫療器材許可證，包含腕部舟狀骨骨折偵測軟體、心房顫動偵測軟體、心室收縮功能篩檢。

長庚醫院深耕發展生成式人工智慧（Gen AI）領域，將醫療結合AI智慧，已經推出超過40個臨床模型、完成5項生成式AI專案，包含開發病房輔助機器人協助護理師發放物品及病程紀錄等臨床業務。其中，「AI學姐系統」運用語音智慧化護理會診系統可快速回答問題、協助醫療決策並回應病人需求，強化專業支援、病人照護並簡化臨床工作流程。

Kimberly Powell表示，林口長庚很早就布局AI，加上NVIDIA在的發展經驗，可結合雙方的專長嘗試許多應用。她指出，NVIDIA在其它領域的成功經驗，例如無人駕駛技術，可在醫療AI上進一步取得進展。NVIDIA今年更推出最佳化容器形式提供模型的推論微服務NVIDIA NIM™，將其部署到雲端，資料中心或工作站上。

企業可以使用這些服務在自己的平台上建立及部署客製化的應用程式，同時又保留完全持有和控制自有智慧財產權的權利。