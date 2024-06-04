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傳藝2024看家戲劇展 經典再現秘雕重出江湖

中央社／ 台北4日電

國立傳統藝術中心主辦的「看家戲再現」劇展，陸續帶來5齣膾炙人口的好戲，由新生代戲曲明星再現國寶看家本領，黃俊雄布袋戲經典角色六合善士、秘雕更將重出江湖。

傳藝中心主任陳悅宜致詞強調，「看家戲再現」是傳藝中心策畫系列節目中極具份量的劇展之一，每年挖掘傳統戲曲中最能展現藝師劇藝精華之作，希望透過資深藝師傳承，結合當代劇場創作與製作思維，重新擦亮招牌，讓傳統老戲在當代也能熠熠生輝。

本屆劇展更特邀彰化師範大學台文所教授吳明德擔任策展人，以「情義．守護」為主題，挑選出小金枝歌劇團、明華園黃字戲劇團、薪傳歌仔戲劇團，及台北木偶劇團、金光布袋戲X五洲掌中劇團等團隊演出。

吳明德表示「看戲是天賦人權」，早年人們可能沒機會上學、不識字，廟埕宛如「社區大學」，讓他們從忠孝節義的戲曲故事裡，學做人處事，寓教於樂，期待今年5組團隊接力展現不同的情意面向，守護戲裡戲外的人性光彩。

今年由布袋戲台北木偶劇團打頭陣，6月29、30日率先推出「五行金沙誅仙陣」，雕琢神魔小說文本，保留資深藝師鄭安成逗趣口白，融合現代舞台技術，展現各種陣法排佈與各路神仙下凡鬥法的恢弘氣勢。

7月21、22日金光布袋戲與真五洲掌中劇團將帶來「六合群俠傳－無界之鑰」，以人間國寶黃俊雄成名之作「六合三俠傳」為底本，由其子布袋戲大俠黃立綱、閉門弟子王奕聯合雙口白演出，重新詮釋六合系列中愛恨交織的武林世界，及江湖人物間的情義糾葛。

歌仔戲部分，中部頗負盛名的小金枝歌劇團將在7月6、7日演出「孝義雙全-徐庶」，由2023全國歌仔戲比賽戲狀元張閔鈞領銜，開賣即接近完售；7月20、21日明華園黃字戲劇團則把外台十大名劇之一的「真假皇后」搬進戲曲中心，詮釋浪漫愛情陰錯陽差變成姊妹鬩牆、影響朝廷顏面的大事。

10月12、13日壓軸登場的薪傳歌仔戲劇團，由國寶藝師廖瓊枝攜手好姊妹陳剩藝師共同口述親授經典作品「三藏出世」，以玄奘三藏大師傳奇的前半生為主軸，帶出一段親情守護、母子相認的坎坷故事。

布袋戲 歌仔戲

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