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超幸運！3-4月統一發票中獎清冊出爐 3位消費者花不到50元中千萬

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
3-4月期統一發票中獎清冊出爐。聯合報系資料照片
3-4月期統一發票中獎清冊出爐。聯合報系資料照片

財政部賦稅署表示，113年3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張，200萬元特獎發票開出16張。最幸運的在台糖蜜鄰便利商店台中忠明直營二店花26元買運動飲料、彰化縣秀水鄉統一超商秀發門市花39元買飲料，及Uber Eats外送費34元等3筆不到50元就中千萬獎金。

另外比較特別的，有幸運兒在家樂福土城日月光分公司65元買泡麵，也有民眾在竹北北浦富市多生鮮超市買雞蛋花54元也中千萬。而本次統一超商中獎的有4位消費者，分別在彰化縣秀水鄉秀發門市買39元飲料；高雄市楠梓區鑫建昌門市買51元飲品；新北市永和區秀和門市花50元買鮮食；台南市麻豆區麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。

全家千萬特別獎1組在松山車站店花費76元購買全家匠土司及FMC飲料。全聯千萬特別獎開在樹林八德門市，中獎者消費295元買洗衣精、果汁等商品。OK便利商店1組開在桃園市大溪康莊店花百元買菸品。

賦稅署說明，今年3-4月期統一發票獎金千萬特別獎中獎發票有17張，領獎期間為113年6月6日至113年9月5日，連同113年1-2月期仍在領獎期限（113年7月5日）內尚未兌領3張特別獎中獎發票，合計有20個特別獎等待中獎民眾領取。

另經統計本期電子發票對中特別獎、特獎、頭獎與雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項的幸運得主計有109位，獎金合計超過2.29億元，對中其他獎項的獎金達25.24億元。109位中獎得主，有81位使用載具儲存雲端發票，其中用手機條碼的有35張，會員23張、跨境電子郵件9張、公用事業載具11張、捐贈2張、電子票證1張。

3-4月期統一發票200萬元特獎發票開出16張。圖／財政部提供
3-4月期統一發票200萬元特獎發票開出16張。圖／財政部提供
3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張。圖／財政部提供
3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張。圖／財政部提供

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