疾管署公費流感疫苗對象擴大 診所行政人員也適用

每年公費流感疫苗約在10月開放民眾接種，並且會依據每年預估流行的病毒株決定其疫苗內容。衛福部疾管署今年將放寬公費流感疫苗接種對象，原本每間診所僅限2名行政人員，將開放所有診所非醫事人員都可以公費接種，預估新增約3萬3千人至5萬5千人受惠。

疾管署發言人曾淑慧表示，經過衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，同意在2024年把公費對象診所非醫事人員，如行政人員，改以「勞健保投保資料顯示診所為其投保單位之工作人員」認定。

曾淑慧說，如清潔人員、掛號等行政人員等仍有機會接觸病患，與一般民眾相比風險仍高，因此以勞健保投保資料認定，不限制人數診行政人員，不限制醫事人員都可公費接種。已請醫師公會協助將訊息轉知所屬會員知悉，也請診所配合相關接種意願調查及造冊作業，並請診所相關人員踴躍接種。

今年公費疫苗一共採共688萬8200劑中，包括確定採購量663萬8200劑，以及可視實際需求再額外下訂之數量25萬劑。分別由國光生技拿下315萬劑；賽諾菲174萬劑；荷商葛蘭素史克藥廠75萬劑；台灣東洋60萬劑、高端疫苗39萬8200劑。

去年公費流感對象：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職或五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員，即保母、禽畜業及動物防疫相關人。