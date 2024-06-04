快訊

涉包庇應召站業者收賄 北檢約談松山分局2員警

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疾管署公費流感疫苗對象擴大 診所行政人員也適用

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
今年度流感疫苗公費對象擴大，診所人員不再限制只有2個名額，改用勞健保資料認定名額。本報資料照片
今年度流感疫苗公費對象擴大，診所人員不再限制只有2個名額，改用勞健保資料認定名額。本報資料照片

每年公費流感疫苗約在10月開放民眾接種，並且會依據每年預估流行的病毒株決定其疫苗內容。衛福部疾管署今年將放寬公費流感疫苗接種對象，原本每間診所僅限2名行政人員，將開放所有診所非醫事人員都可以公費接種，預估新增約3萬3千人至5萬5千人受惠。

疾管署發言人曾淑慧表示，經過衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，同意在2024年把公費對象診所非醫事人員，如行政人員，改以「勞健保投保資料顯示診所為其投保單位之工作人員」認定。

曾淑慧說，如清潔人員、掛號等行政人員等仍有機會接觸病患，與一般民眾相比風險仍高，因此以勞健保投保資料認定，不限制人數診行政人員，不限制醫事人員都可公費接種。已請醫師公會協助將訊息轉知所屬會員知悉，也請診所配合相關接種意願調查及造冊作業，並請診所相關人員踴躍接種。

今年公費疫苗一共採共688萬8200劑中，包括確定採購量663萬8200劑，以及可視實際需求再額外下訂之數量25萬劑。分別由國光生技拿下315萬劑；賽諾菲174萬劑；荷商葛蘭素史克藥廠75萬劑；台灣東洋60萬劑、高端疫苗39萬8200劑。

去年公費流感對象：醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職或五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員，即保母、禽畜業及動物防疫相關人。

流感疫苗 疾管署

延伸閱讀

擴大肺炎鏈球菌疫苗公費接種 剩5.4萬劑最快本周打完

度過腸病毒高峰期 就診人數升但無新增重症案例

XBB施打意願低仍有銷毀 醫師：推動固定月份打新冠疫苗

把握時間！免費肺炎鏈球菌疫苗剩5萬多劑 估下周打完

相關新聞

美防疫專家佛奇坦承防疫規定多編造 台感染專家：其專業不在感染症

新冠疫情餘波盪漾，前國家過敏及傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）坦承抗疫防疫規定多數是編造，...

超幸運！3-4月統一發票中獎清冊出爐 3位消費者花不到50元中千萬

財政部賦稅署表示，113年3-4月期統一發票中獎號碼已於113年5月25日下午開出，1000萬元特別獎開出17張，200...

黃仁勳整頭白髮自嘲「老又認真工作」 醫推估是這原因：基因導致

有AI教父稱號的NVIDIA創辦人黃仁勳，近期訪台參與台北國際電腦展引起一陣炫風，包括會前宴請台灣電子四哥高層、逛通化...

桃機如何晉升世界轉機樞紐？ 國際航協點先改善1問題：非常有潛力

第80屆國際航空運輸協會(IATA)年度大會(AGM)，與世界運輸高峰會目前在杜拜舉辦一連3天的會議。IATA北亞區副總...

明後降雨機率高！北部低溫僅22度 端午連假再迎鋒面「暖濕悶熱」

明後2天降雨機率高，中央氣象署預告員黃恩鴻表示，受到華南雲雨區影響，降雨機率偏高，全台溫度稍涼，北部低溫22至24度；周...

NVIDIA醫療業務副總裁訪長庚 攜手AI智慧醫療創新產業

NVIDIA（輝達）官網2日公布與長庚醫院合作訊息後，NVIDIA全球醫療業務部門副總裁Kimberly Powell今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。