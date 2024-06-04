華航攜手華山基金會端午送愛 關懷桃園在地獨居長者

中華航空今天（4日）再次攜手華山基金會舉辦「愛老人 端午動起來」公益活動，於端午節前夕訪視桃園大園、觀音、新屋等在地184位獨居長者，致贈暖心節慶禮品，以實際行動關懷生活起居，陪同長輩提前過端午。

華航表示，此次特別致贈長輩們「Tayniho桃原好棧」的原住民手工餅乾禮盒，除支持原住民創業，同時達到關懷長者的心意。此外，華航志工社也準備了應景的粽子、香包、扇子，以及麵條、白米、麥片、雞湯等生活物資做為禮品。志工們透過真誠地交流互動、噓寒問暖，讓每位長輩都笑逐顏開，提早感受節慶氛圍。

華航長期致力 ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展，自 2016 年起每年固定探視在地弱勢長者，至今累計達25次之多，平均一年關懷近 400 名長輩，即使在疫情期間也未曾間斷。

華航指出，重視社會公益，志工社每年固定前往鄰近學校授課，傳遞航空知識及英語教學；不定期舉辦公益籃球營、公益桌球營、公益棒球營等。今年除已舉辦印象派150周年展覽公益參訪，也將邀請莘莘學子於6月參觀奇美博物館「英國國家藝廊珍藏世界巡迴展」，以培植未來的文化人才。