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移民署建置43座新世代e-Gate 桃機通關效能再升級

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
桃園國際機場內19座新世代e-Gate，已於5月30日開放使用。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場內19座新世代e-Gate，已於5月30日開放使用。記者黃仲明／攝影

移民署為提供更優質的旅客通關體驗，正積極加速更新現有的自動查驗通關系統（e-Gate），目前已完成第一階段e-Gate汰換及更新工程，第二階段更新工程於桃園國際機場第一航廈及第二航廈入出境大廳分階段陸續進行，預計於8月1日完工，施工區域將以圍籬區隔，旅客入出境動線不受影響並可享受新世代e-Gate通關體驗。

移民署表示，新世代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範之標準，民眾可於護照效期屆滿之前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以便捷使用e-Gate，倘持用有效非晶片護照之旅客仍可由人工查驗櫃檯提供服務。此外，新世代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，以及支援多國語言模式等功能，通關效能再升級，歡迎旅客多加利用。

移民署指出，2011年起在全國主要機場及港口啟用e-Gate，因應逐年成長的旅客量，有效提升通關服務品質，至今已超過1億人次使用。已於2023年起規劃汰換並建置新世代e-Gate，5月30日已完成第一階段更換19座新世代e-Gate並開放使用，第二階段工程已於昨天開始，將再建置24座新世代e-Gate，預計8月1日完工，屆時桃園國際機場內所有舊型e-Gate將汰換完畢，另全國其他機場港口則將於2025年陸續汰換建置。

移民署表示，新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能，希望能帶給旅客更優質的通關體驗，兼顧國境安全及提升旅客通關效率。桃園國際機場近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名之殊榮，移民署將持續努力，爭取桃園機場再獲Skytrax評比佳績，提升全球最佳機場排名及競爭力。

桃園國際機場內19座新世代e-Gate已開放使用，第二階段24座新世代e-Gate汰換工程預計8月1日完工，屆時桃園國際機場內所有舊型e-Gate將汰換完畢。記者黃仲明／攝影
桃園國際機場內19座新世代e-Gate已開放使用，第二階段24座新世代e-Gate汰換工程預計8月1日完工，屆時桃園國際機場內所有舊型e-Gate將汰換完畢。記者黃仲明／攝影
新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能。記者黃仲明／攝影
新世代e-Gate今年將於桃園機場全面上線，大幅提升查驗通關效能。記者黃仲明／攝影

桃園機場 移民署

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