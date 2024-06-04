7-ELEVEN倡議「世界環境日」規劃近百支減塑商品 響應「永續股長校園行動計畫」

統一超商與全球共同響應6月5日世界環境日，展開「為好塑發聲」行動，全台近7,000家7-ELEVEN門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，較2023年翻倍成長。同時，攜手統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，並與電通集團凱絡媒體首開零售業先例啟動「永續股長校園行動計畫」，將7-ELEVEN日常永續與108課綱結合，不僅成為消費者永續日常，更進入校園落下永續種子，讓地球永續觀念從小扎根。

7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同愛護地球，透過消費減量、商品減塑、永續扎根以達成環境減塑、為地球減碳。2021年起首創「公益永續循環經濟計畫」，運用門市回收的鮮奶空瓶或寶特瓶製成永續商品；近年「把愛找回來」公益募款趨勢，更觀察到民眾對環保議題關注度也逐年提升，2023年生態環境類的募款較前一年成長近3成、超過千元的定期定額捐款更是翻倍增長。

根據2022年統一超商永續報告書揭露，以「源頭減量」、「創新包材」、「鼓勵自帶」3大策略，從自有商品與服務一次性塑膠減量開始，2023年度加總已為地球減少近1,300噸的塑料使用，相當於可避免一隻藍鯨每日可能吞下1,000萬個塑膠微粒的量長達80年。

7-ELEVEN今年更啟動「為好塑發聲」計畫，除了偕同廠商推出獨家減塑版商品，更預計於7月推出全新100%回收原料背心購物袋，CITY系列飲品全面採用「FSC森林永續認證」紙杯，6月起更逐步導入使用FSC黃牛皮杯套。「OPEN iECO循環杯服務」已累積減少近25萬個一次性紙杯，「高效智慧回收機」已回收近1,300萬瓶寶特瓶、近500萬顆廢乾電池，世界環境日當天使用自帶杯與租借循環杯購買CITY全系列飲品，每杯還可享自帶杯優惠獎勵7元。