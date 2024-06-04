快訊

涉包庇應召站業者收賄 北檢約談松山分局2員警

指防疫規定多數編造…美防疫專家佛奇跌落神壇 衛福部曝我國防疫政策這樣制定

日本必吃「3樣平價美食」！ 住日國人每天嗑：無敵好吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7-ELEVEN倡議「世界環境日」規劃近百支減塑商品 響應「永續股長校園行動計畫」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，首開零售業先例啟動「永續股長校園行動計畫」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，首開零售業先例啟動「永續股長校園行動計畫」。圖／7-ELEVEN提供

統一超商與全球共同響應6月5日世界環境日，展開「為好塑發聲」行動，全台近7,000家7-ELEVEN門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，較2023年翻倍成長。同時，攜手統一超商好鄰居文教基金會「閱讀勵學計畫」，並與電通集團凱絡媒體首開零售業先例啟動「永續股長校園行動計畫」，將7-ELEVEN日常永續與108課綱結合，不僅成為消費者永續日常，更進入校園落下永續種子，讓地球永續觀念從小扎根。

7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者共同愛護地球，透過消費減量、商品減塑、永續扎根以達成環境減塑、為地球減碳。2021年起首創「公益永續循環經濟計畫」，運用門市回收的鮮奶空瓶或寶特瓶製成永續商品；近年「把愛找回來」公益募款趨勢，更觀察到民眾對環保議題關注度也逐年提升，2023年生態環境類的募款較前一年成長近3成、超過千元的定期定額捐款更是翻倍增長。

根據2022年統一超商永續報告書揭露，以「源頭減量」、「創新包材」、「鼓勵自帶」3大策略，從自有商品與服務一次性塑膠減量開始，2023年度加總已為地球減少近1,300噸的塑料使用，相當於可避免一隻藍鯨每日可能吞下1,000萬個塑膠微粒的量長達80年。

7-ELEVEN今年更啟動「為好塑發聲」計畫，除了偕同廠商推出獨家減塑版商品，更預計於7月推出全新100%回收原料背心購物袋，CITY系列飲品全面採用「FSC森林永續認證」紙杯，6月起更逐步導入使用FSC黃牛皮杯套。「OPEN iECO循環杯服務」已累積減少近25萬個一次性紙杯，「高效智慧回收機」已回收近1,300萬瓶寶特瓶、近500萬顆廢乾電池，世界環境日當天使用自帶杯與租借循環杯購買CITY全系列飲品，每杯還可享自帶杯優惠獎勵7元。

7-ELEVEN今年與統一超商好鄰居文教基金會攜手倡議環境議題，加入由5% Design Action、地球解方共同倡議「永續教科書」計畫，成為10家永續先行者企業夥伴之一。呼應108課綱精神，7-ELEVEN首本永續教科書將於世界環境日上線，將於「地球解方」官方網站開放下載。

統一超商與全球共同響應6月5日世界環境日，2024年展開「為好塑發聲」行動，於全台近7,000家7-ELEVEN門市擴大減塑生活提案。圖／7-ELEVEN提供
統一超商與全球共同響應6月5日世界環境日，2024年展開「為好塑發聲」行動，於全台近7,000家7-ELEVEN門市擴大減塑生活提案。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，較2023年翻倍成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台門市擴大減塑生活提案，規劃逾百項減塑商品，較2023年翻倍成長。圖／7-ELEVEN提供

108課綱 永續 超商

延伸閱讀

108課綱高中自然必修僅12學分 教師盼增加節數納半導體單元

區桂芝：自主學習是失效的學習 應暫緩108課綱實施

影／北一女教師區桂芝呼籲教育部全面停止108課綱

日冕物質拋射地球可能被掃到邊 鄭明典：會有極光但沒上回強

相關新聞

「腦筋急轉彎2」回歸大銀幕！全新周邊手機袋與吊飾 買電影票優惠加價購

睽違九年，備受期待的《腦筋急轉彎2》即將於6月13日搶先全美在台上映！這次的故事圍繞在青春期的茉莉，面對日益複雜的情緒波動。現在還推出限量角色手機袋與毛茸茸吊飾，趕快來收集！

信義區餐飲新聚落 SOGO大巨蛋突破百貨框架話題登場

眾所矚目的SOGO大巨蛋 ，第一期D區「潮美食公園GOURMET PARK」主題餐廳率先登場，5月30日將先出9家餐廳，...

文化幣哪裡可以用？盤點「9大使用點」 從展覽到文創手作統統有

你領文化幣了嗎？文化幣能夠用在逛美術館、博物館，也能拿來看國片、展覽，還可以拿去實體書店買書、體驗文創工藝品等。但是不是不知道哪些地方可以使用呢！今天小編整理了九大可以使用文化幣消費的地方，從展覽活動到文創手作統統都有，快一起來看看吧！

全球首座IKEA空中花園在台灣 6月3日正式開幕來拍美照

IKEA打造全球首座的空中花園就在台灣，宣布6月3日在IKEA台中店頂樓開幕，除了有IKEA植栽排字好拍照外，還加入眾多...

狂吸2萬人次朝聖！整個城市縮小了 台北最熱門免費展覽《戰鬥之城》 「超逼真城市模型、108隻迷你人偶」細節滿滿超濃縮

整個城市被縮小了！歷時14年，由知名藝術家張立人完成的創作《戰鬥之城．終》展覽，打造了一個超逼真又細緻的微縮版城市，將建築、招牌、市容街景等擬真重現，...

7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！皮卡丘耿鬼統統有，預購方式1次看

7-11「全新寶可夢三角抱枕」正式登場！不論是耿鬼、皮卡丘還是伊布，全系列5款角色統統都有。現在預購才能買得到，寶可夢粉絲們趕快入手這款可愛到爆炸的產品吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。