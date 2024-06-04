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中華郵政9月舉辦AI影音創作競賽 總獎金高達100萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政規畫今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」。圖／中華郵政提供
中華郵政規畫今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」。圖／中華郵政提供

為體現貼近科技脈動及對數位創新的承諾，中華郵政規畫今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」，邀請大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP多元服務為主題進行影音創作，提供總獎金100萬，預估錄取30組獲獎。

中華郵政2022年推出「行動郵局APP」，整合郵務、儲匯、壽險、電商服務，累計下載量已突破630萬次，註冊人數逾400萬人，除線上儲匯、壽險、郵寄便及電商服務，也提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡存款／提款、行動支付、數位存款帳戶、數位VISA金融卡（無實體卡）及推播通知等服務。

今年初AI生成大廠宣示其影片生成服務將開放給大眾使用。中華郵政公司副總經理楊素珠表示，為體現貼近科技脈動，規畫在今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」。

楊素珠說，本競賽將邀請大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP多元服務為主題，拍攝3至5分鐘的影音創作，並從中選出30組獲獎隊伍，總獎金高達100萬元；獲獎影片也有機會被中華郵政做宣傳使用。

楊素珠指出，本競賽攜手AI領導企業台灣微軟及叡揚資訊公司，加入AI行銷科技應用培訓課程，為國家社會培育AI數位行銷人才。

中華郵政 郵局

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