聽新聞
test
0:00 / 0:00
中華郵政9月舉辦AI影音創作競賽 總獎金高達100萬
為體現貼近科技脈動及對數位創新的承諾，中華郵政規畫今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」，邀請大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP多元服務為主題進行影音創作，提供總獎金100萬，預估錄取30組獲獎。
中華郵政2022年推出「行動郵局APP」，整合郵務、儲匯、壽險、電商服務，累計下載量已突破630萬次，註冊人數逾400萬人，除線上儲匯、壽險、郵寄便及電商服務，也提供郵局實體據點線上取號、預填表單、ATM無卡存款／提款、行動支付、數位存款帳戶、數位VISA金融卡（無實體卡）及推播通知等服務。
今年初AI生成大廠宣示其影片生成服務將開放給大眾使用。中華郵政公司副總經理楊素珠表示，為體現貼近科技脈動，規畫在今年9月舉辦「行動郵局APP影音創作暨AI行銷科技競賽」。
楊素珠說，本競賽將邀請大專院校學生運用AI生成技術，以行動郵局APP多元服務為主題，拍攝3至5分鐘的影音創作，並從中選出30組獲獎隊伍，總獎金高達100萬元；獲獎影片也有機會被中華郵政做宣傳使用。
楊素珠指出，本競賽攜手AI領導企業台灣微軟及叡揚資訊公司，加入AI行銷科技應用培訓課程，為國家社會培育AI數位行銷人才。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言